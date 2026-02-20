Wysoka frekwencja Łyżwiarskich Czwartków

19 lutego odbyły przedostatnie w tym cyklu Łyżwiarskie Czwartki. Na Lodowisku Helena pojawiło się 79 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Ostatnie spotkanie, podsumowujące całą imprezę, zaplanowano 5 marca, również na Lodowisku Helena.

Zawody odbyły się w podziale na kategorie wiekowe. Dzieci w wieku lat 6 (rocznik 2019) oraz te starsze, z klas 1-8 szkoły podstawowej, rywalizowały w jeździe na łyżwach, na dystansach od 111 do 600 metrów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale.

Ostatnie zawody, także dla przedszkolaków i klas 1-8, odbędą się 5 marca. Łyżwiarskie Czwartki to cykl bezpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych, skierowanych do 6-letnich dzieci i uczniów szkół podstawowych. Celem spotkań jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i przedszkoli. W sezonie 2025/26 trwa II edycja imprezy.

Organizatorem Łyżwiarskich Czwartków jest Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, prezydent Elbląga Michał Missan, MOSIR Elbląg oraz KS ORZEŁ Elbląg.