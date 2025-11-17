Wzmocnione Gniezno pokonało Truso

Szczypiornistki Energi MKS Truso przegrały w Gnieźnie z miejscową drużyną MKS II Oknoplast 29:36. Gospodynie miały w swoim składzie aż cztery zawodniczki grające w Orlen Superlidze Kobiet.

Przed spotkaniem wydawało się, że większą szansę na zwycięstwo ma elbląska drużyna, która wygrała pięć na sześć meczów w rozgrywkach I ligi. Gnieźnianki z kolei odniosły trzy zwycięstwa i przegrały dwukrotnie. Gospodynie przystąpiły do potyczki z Truso wzmocnione aż czterema zawodniczkami grającymi w Orlen Superlidze Kobiet: rozgrywającymi Weroniką Wabińską, Pauliną Musiał i Lauani Rochą oraz skrzydłową Zofią Bartkowiak. Wszystkie wspomniane piłkarki znalazły się w protokole meczowym w ostatnim spotkaniu Enei MKS Gniezno z Sośnicą Gliwice w Superlidze. Truso udało się do Gniezna bez Otyli Szulc, która w poprzednim meczu rozcięła łup brwiowy.

Elblążanki bardzo dobrze rozpoczęły spotkanie, grały pewnie w ataku i wyszły na prowadzenie 4:1. Niestety w 7. minucie kontuzji stawu skokowego doznała Michalina Kolasa, przez co musiała opuścić parkiet. Od tego czasu do to gospodynie zaczęły dominować na boisku, w ciągu 5 minut zdobyły pięć goli, przy zaledwie jednym Truso. Dorobek strzelecki elblążanek podreperowała Roksana Bernat, zdobywając trzy gole dla swojej drużyny. Nasze zawodniczki goniły wynik, trudno im było zatrzymać Zofię Bartkowiak, która w całym meczu zdobyła aż dziesięć bramek. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 17:14.

Po zmianie stron mocno do gry w gnieźnieńskiej drużynie włączyły się kolejne zawodniczki grające w Superlidze. Od 33. do 39. minuty gospodynie rzuciły aż sześć bramek z rzędu i ich przewaga urosła już do dziewięciu goli (25:16). Niemoc Truso przerwała Alicja Ratajczyk, która w kolejnych akcjach próbowała ratować swój zespół z opresji. Gra się wyrównała, nasze piłkarki próbowały zmniejszyć dystans, jednak przewaga miejscowych była nadal spora. W 54. minucie, po trafieniu Nikoli Jankowskiej, było 30:24. Do końca spotkania gra toczyła się praktycznie bramka, a ostateczny wynik to 36:29.

MKS II Oknoplast Gniezno - Energa MKS Truso 36:29 (17:14)

MKS II: Pasek - Bartkowiak 10, Wabińska 7, Musiał 7, Rocha 5, Kowalska 4, Kurczych 1, Piotrowska 1, Kordys 1, Nowak, Hyża, Lubińska, Brząkała, Wilczura, Ambrożak.

Truso: Górska, Wanatowska - Ratajczyk 8, Jankowska 8, Biernat 5, Ziemińska 4, Komorek 2, Kolasa 1, Śliwińska 1, Fudal, Tomaszewska, Zajączkowska, Urbaniak, Kordek, Sankowska.

Kolejny mecz elblążanki zagrają przed własnymi kibicami 30 listopada z SPR Air-Transfer.pl Koszalin.