Z kim zagrają koszykarze

19 września meczem z Polskim Sklepem Gniezno koszykarze Basketballu Elbląg zainaugurują swój trzeci sezon w II lidze. Przed kibicami znów kilka miesięcy emocji i walki do ostatniej sekundy.

28 września 2024 r. w Gnieźnie, meczem z Polskim Sklepem MKK koszykarze Elbasketu rozpoczęli swoją przygodę z II ligą. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego przegrali wówczas 63:73. Historyczne, pierwsze punkty w II lidze zdobył Piotr Prokurat, Przemek Zamojski rzucił 6 trójek, cały mecz zakończył z dorobkiem 21 oczek.

To już historia. Elblążanie z gnieźnieńskim zespołem spotkali się cztery razy: dwa razy cieszyli się ze zwycięstwa. Koszykarze z Gniezna do tej pory nie mogą zdobyć hali przy ul. Kościuszki. Czy Elbasket po raz trzeci obroni swoją twierdzę? O tym przekonamy się 19 września, kiedy to w Elblągu Piotr Prokurat i spółka podejmie Polski Sklep w inauguracji kolejnego sezonu II ligi. Tytułem przypomnienia: Sklep Polski to wicemistrz naszej grupy z poprzedniego sezonu.

W tym sezonie po raz pierwszy elbląscy koszykarze zmierzą się z Gremi Gdańsk, Świeckim Klubem Koszykówki Świecie. Po rocznej przerwie wróci rywalizacja z Astorią Bydgoszcz, w naszej grupie zagrają rezerwy bydgoskiego ekstraklasowicza.

Gremi i ŚKK to beniaminkowie II ligi. Ubiegły sezon gdański zespół zakończył serią sześciu zwycięstw w turniejach półfinałowym i finałowym. Świecki Klub Koszykówki w decydującej fazie ubiegłego sezonu zanotował tylko jedną porażkę w turnieju półfinałowym. Z Gremi Elblążąnie po raz pierwszy zmierzą się 3 października w Elblągu. Ze Świeckim Klubem Koszykówki Elbasket zagra 31 października w Świeciu. Do Bydgoszczy Elblążanie pojadą w drugiej kolejce – 26 września.

W porównaniu z ubiegłym sezonem zabraknie Basketu Kruszwicy, Pogoni Mogilno i rezerw Spójni Stargard.

Przypomnijmy: w dwóch poprzednich sezonach Elbasket nie miał problemu z utrzymaniem się na szczeblu II ligi, dwa razy jednak nie zdołał wywalczyć awansu do fazy play off. Czy za trzecią próbą się uda? Przekonamy się 20 marca, po zakończeniu rundy zasadniczej.

Skład grupy A II ligi:

Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne, KS BNG Kutno, Akademia Gortata Gdańsk, Żak Insta-Serwis Koszalin, Sklep Polski MKK Koszalin, BSA AMW Arka Gdynia, Enea Astoria II Bydgoszcz, AZS UMK Transbruk Toruń, Gremi Gdańsk, MKS Sokół Marbo Międzychód, TKM Włocławek, Świecki Klub Koszykówki Świecie, Energa II Trefl Sopot, Port Gdynia GAK, SMS PZKosz Władysławowo