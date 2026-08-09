Park Dolinka wypełni się światłem, rozmowami i muzyką

Ludzie siadają na kocach, dzieci biegają między drzewami, a na scenie rozbrzmiewają kobiece głosy – pełne emocji, siły i piękna. Rodziny - od tych najmłodszych aż po seniorów - biorą udział w warsztatach artystycznych i integrują się ze swoimi sąsiadami. To właśnie marzenie, które pomysłodawcy - Fundacja Smooth Sail Inspire i dyrektor festiwalu Oskar Bork wspólnie chcą spełnić w niedzielę, 16 sierpnia.

W niedzielę, 16 sierpnia w godz. 15-21 w amfiteatrze Parku Dolinka wybrzmi muzyka od klasyki, przez alternatywę po pop. Zagrają Ania Sama, Moon Project i Dagna Krause.

Tuż obok, za mostkiem - będziemy mieli okazję doświadczyć wystawy sztuki malarstwa, ceramiki i rzeźby Doroty Sekuły, Alicji Zaradkiewicz i Ani Gawron. O zachodzie słońca natomiast DJ miligramy, czyli Olga Jabłońska zaserwuje nam chillowy i taneczny set do tańca i wsłuchania się.

- Wierzymy, że kobiety potrzebują platformy niezależnej wypowiedzi. Podoba nam się idea, w której to nie my instruujemy wykonawczynie na temat tego, czym ma być festiwal, ale jego znaczenie budują one same. Według założenia wsystkie twórczynie, które będą z nami współpracować - mają poczuć się przede wszystkim zupełnie nieskrępowane. Festiwal nosi imię XIX-wiecznych mieszkanek miasta - Johanny Neumann i Johanny Braun - założycielek jednych z pierwszych szkół dla dziewcząt w Elbląg – informują organizatorzy.

Projekt „Kobiece koncerty” to projekt realizowany z Budżetu Obywatelskiego 2026. Zrealizowano go przy udziale finansowym samorządu Miasta Elbląg.