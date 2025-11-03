Zapisy na bieg tylko do środy!

Czas ucieka – tylko do środy, 5 listopada, do godziny 23:59 trwają zapisy na XI Elbląski Bieg Niepodległości. To ostatni moment, by dołączyć do grona uczestników i zdobyć pamiątkowy medal w biegu głównym na 10 km lub w trzyosobowej sztafecie 3×3,333 km. Nie zwlekaj – zapisz się właśnie teraz.

Tegoroczna edycja ponownie zapowiada się rekordowo. W rywalizacji dzieci wystartuje 800 młodych zawodników, a na liście startowej biegu głównego i sztafet znajduje się już 750 uczestników z Elbląga i innych miast np. Gdańsk, Gdynia, Malbork czy Toruń.

- Zostały już ostatnie miejsca na Bieg Niepodległości. Tylko do środy, 5 listopada, czekamy na chętnych biegaczy, którzy chcą uczcić ten wyjątkowy dzień na sportowo. Warto przypomnieć, że jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, aby pobiec na 10 kilometrów, to może zapisać się na sztafetę 3x3,333 km i wziąć udział w wydarzeniu drużynowo. Wysiłek znacznie mniejszy, a wsparcie współzawodników z całą pewnością dodatkowo zmotywuje. Środa to też ostatni dzień na zamówienie pamiątkowej, białej lub czerwonej, koszulki. Czekamy również na kibiców, którzy z transparentami będą wspierać na trasie biegaczy - mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

Trasa Biegu Głównego i Sztafet

Start XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na dystansie 10 km oraz sztafet zaplanowano na 11 listopada o godzinie 13:30 przy ul. Wodnej, w pobliżu Galerii EL i skrzyżowania z ul. Kuśnierską. Trasa biegu, prowadząca ulicami Starego Miasta i śródmieścia, pozostaje niezmieniona – uczestnicy pokonają m.in. Wałową, Stoczniową, Królewiecką, Pocztową, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańską, Tysiąclecia, Rycerską, Wigilijną, Zamkową, Wapienną oraz Bulwar Zygmunta Augusta, by powrócić na ul. Wodną, gdzie znajdzie się meta. O godzinie 13:15 odbędzie się wspólna rozgrzewka prowadzona przez instruktorkę fitness Magdalenę Krupę.

Biegnij z nami!

Zapisy do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km oraz sztafet prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl i potrwają do środy, 5 listopada 2025 r., do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Pod tym samym adresem znajdziecie dedykowane koszulki w cenie 50 zł w dwóch wariantach kolorystycznych – białe oraz czerwone. Koszulki są dostępne w rozmiarach dla dzieci (4, 8, 12 i 16 lat) oraz dla dorosłych od S do XXL.