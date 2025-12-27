Subiektywna i kulturalna siódemka (kulturalne podsumowanie 2025)

Mija kolejny rok, czas więc na coroczne podsumowania na portElu. Działo się dużo, w doskonale znanym nam w Elblągu rytmie. O tym rytmie wspominam celowo, bo chwilami trudno nie odnieść wrażenia, że życie kulturalne miasta (nie tylko Elbląga) swój określony porządek ma i niektóre wydarzenia oraz inicjatywy to pewniak. Mimo to przyjrzyjmy się siedmiu subiektywnie wybranym do tego zestawienia punktom.

1. Zacznijmy od Ogrodów Polityki (o powrocie Salonu Polityki pisaliśmy już w zeszłym roku). Przez trzy dni w Elblągu odbywały się panele dyskusyjne, spotkania autorskie, koncerty etc. Niżej podpisany podczas urlopu wybrał się na koncert Łona x Konieczny x Krupa i nie żałował, bo wymieniony na początku pan Adam Zieliński to raper, który od samego początku swojej działalności potrafi dać słuchaczom świetną muzykę i przy okazji jeszcze coś sensownego nią przekazać. Z drugiej strony jedno z tegorocznych spotkań Salonu Polityki w Bibliotece Elbląskiej, na które (uczciwie zaznaczam) zostałem posłany służbowo sprawiło mi spory zawód. Może dlatego, że po Sportowym Salonie Polityki z olimpijczykami spodziewałem się więcej rozmów na styku polityki i sportu (np. sytuacji w PKOl), a zostały mi w pamięci raczej przemyślenia o tym, że dzieci w szkole miewają wf na korytarzu (też miałem parę dekad temu i oczywiście nie pochwalam). To taka dygresja, bo te spotkania lepiej by ocenił nasz redakcyjny kierownik działu sport.

2. Nie mogę nie wspomnieć o tym, że po paru latach przerwy wrócił Festiwal Jazzbląg (co spotkało się wśród niektórych moich znajomych z uznaniem, ale zdążyłem usłyszeć też komentarze, że „to nie to, co kiedyś”). Dlaczego wspominam o tym tak oględnie? Albowiem uczestnictwo z nadania redakcyjnego mnie ominęło, a mój niewyrafinowany gust muzyczny najbliżej jazzu zawiódł mnie przy niektórych wcześniejszych płytach O.S.T.R. Niemniej jednak te jazzowe tradycje w Elblągu ciągle pobrzmiewają i dobrze, że entuzjaści takich dźwięków dostają z powrotem takie wydarzenie.

3.

Parada lampionów, Elbląskie Święto Muzyki, fot. Anna Dembińska

Elbląskie Święto Muzyki, wsparte przez mieszkańców także poprzez głosowanie w Budżecie Obywatelskim, radykalnie „odkleiło się” w tym roku od starówki. Były różne sceny, w tym elektroniczna, była parada lampionów, był szereg koncertów i generalnie było fajnie, tym razem w Bażantarni i na górze Chrobrego. To impreza o zupełnie innym klimacie niż Dni Elbląga czy Elbląskie Święto Chleba, a mi ten klimat smakuje.

4. W jednym punkcie głos oddaję naczelnemu portElu, Rafałowi Gruchalskiemu, który z naszymi praktykantami trafił na pierwszy występ Teatru Komedii Valldal, który odbył się w Elblągu. Artyści wystawili swój autorski „Hejt school musical”.

W „Hejt School Musical” występuje głównie młodzież, a cały przekaz – utrzymany w rockowym klimacie, dostosowany jest do młodzieży. Środowy spektakl w hali przy al. Grunwaldzkiej, który zorganizowało Stowarzyszenie Elbląska Scena Kultury, obejrzało aż 1600 osób z Elbląga i okolicznych miejscowości. Im bliżej finału, tym skupienie młodzieży było większe. Umilkły rozmowy, zniknęły ekrany telefonów, pod koniec pojawiły się oklaski... To chyba najlepsza recenzja tego, co się podczas spektaklu wydarzyło. A powinien obejrzeć go każdy – nie tylko młodzież, do czego zachęcam – pisał naczelny na naszych łamach.

5. Być może jesteśmy świadkami nowego trendu, bo w Elblągu przy dwóch okazjach w tym roku postanowiono stworzyć nowe murale. Jeden upamiętnia trwające 60-lecie Biennale Form Przestrzennych, drugi - 130-lecie Tramwajów Elbląskich. To chyba niezła forma zwrócenia uwagi na pewne rocznice czy tematy, bo ma szansę dotrzeć do każdego mieszkańca i zwyczajnie może się podobać. Oby pojawiało się ich więcej.

6. Odnotujmy, że w Elblągu co do organizacji juwenaliów dogadały się tym razem ANS i AMiSNS oraz samorząd, wykładając po 40 tys. zł „od łebka”, co umożliwiło zaproszenie na imprezę m. in. Sarsę. Wstęp na wydarzenia koncertowe był bezpłatny. To kolejny krok naprzód po tym, jak w 2024 roku PWSZ, przepraszam, ANS, samodzielnie reanimowała imprezę, więc za to należy się pewien plusik. Jeszcze parę(naście) lat, krok po kroku, a na juwenalia w Elblągu będzie ściągać Trójmiasto.

7. Na koniec kilka zbiorczych uwag odnośnie tego, co działo się w kulturze. Elblążanie znów wydawali książki, nagrywali muzykę, prezentowali swoją twórczość na wystawach etc. W kwestiach personalnych – Emilia Orzechowska pozostała na stanowisku dyrektora Galerii EL, podobnie Mirosław Siedler w elbląskim muzeum, z kolei Teatr A. Sewruka „dorobił się” stanowiska wicedyrektora, którym został Tomasz Hildebrandt. Letniego Salonu Muzycznego miało w tym roku nie być – a jednak ostatecznie udało się go zorganizować. Festiwal Wielorzecze znów się nie odbył – Alternatywni zorganizowali jednak krótszy Dzień Poezji.

W Bibliotece Elbląskiej były liczne spotkania autorskie, EOK grał koncerty, przyznano stypendia i nagrody kulturalne. Sporo działo się też w Światowidzie, wymieńmy choćby ostatni Festiwal Filmów Familijnych. A jeśli ktoś chciał się wybrać na stand-up czy koncert zorganizowany komercyjnie – też miał w tym roku parę okazji na elbląskiej starówce. Z kolei samorząd w ramach Dni Elbląga i Elbląskiego Święta Chleba zaprosił na koncerty do Elbląga kilku znanych artystów. Czy były to fajne koncerty? Kwestia gustu, ale na pewno było pewne zróżnicowanie muzyczne.

Co przyniesie kolejny rok? Tego przecież nie wiemy, ale oby jak najwięcej co najmniej niezłych wydarzeń.

W niedzielę podsumujemy rok w elbląskim sporcie, w poniedziałek - w gospodarce, we wtorek - na wokandzie, a w środę - w lokalnej polityce. Także w środę przyznamy coroczne nagrody portElu z przymrużeniem oka.