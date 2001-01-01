Ruszyły zapisy na kurs sędziego koszykówki. Pierwsze zajęcia mają rozpocząć się 14 października, kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

Kurs organizuje Warmińsko-Mazurski Związek Koszykówki. Zajęcia teoretyczne będą się odbywać online, praktyczne - m.in. w Elblągu. Zapisy trwają do 12 października, pierwsze zajęcia mają się rozpocząć 14 października. Cena kursu to 450 zł (w cenie koszulka sędziowska)

- To świetna okazja, by zdobyć nowe doświadczenie i dołączyć do świata koszykówki w zupełnie nowej roli - zachęca W-MZKosz.

Zapisy oraz informacje o szczegółach: Rafał Podgórski, przewodniczący wydziału sędziowskiego W-MZKosz, mail: rafal.wmzkosz@gmail.com, tel. 570 580 880.