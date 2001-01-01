UWAGA!

----

Zapisy na kurs sędziego koszykówki

 Elbląg, Zapisy na kurs sędziego koszykówki

Ruszyły zapisy na kurs sędziego koszykówki. Pierwsze zajęcia mają rozpocząć się 14 października, kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

Kurs organizuje Warmińsko-Mazurski Związek Koszykówki. Zajęcia teoretyczne będą się odbywać online, praktyczne - m.in. w Elblągu. Zapisy trwają do 12 października, pierwsze zajęcia mają się rozpocząć 14 października. Cena kursu to 450 zł (w cenie koszulka sędziowska)

- To świetna okazja, by zdobyć nowe doświadczenie i dołączyć do świata koszykówki w zupełnie nowej roli - zachęca W-MZKosz.

Zapisy oraz informacje o szczegółach: Rafał Podgórski, przewodniczący wydziału sędziowskiego W-MZKosz, mail: rafal.wmzkosz@gmail.com, tel. 570 580 880.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 