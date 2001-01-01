Wolniej przez całą dobę

- Co się stało z ograniczeniem prędkości na Mickiewicza i Rawskiej? Dotychczas obowiązywało od godz. 22 do 6, a teraz cały czas jest 30 km/h. Ktoś ukradł tabliczki pod znakami? – pyta nasz Czytelnik. Sprawdziliśmy – to ograniczenie prędkości obowiązuje już całą dobę. Dlaczego?

Od 2019 roku władze Elbląga wprowadzały ograniczenie prędkości w godzinach nocnych (od 22 do 6) na ulicach, na których odnotowano przekroczenie dozwolonego poziomu hałasu drogowego. Na odcinkach ul. Rawskiej, Mickiewicza, Kościuszki czy Orlej pojawiły się ograniczenia prędkości do 30 km/h z odpowiednimi tabliczkami o godzinach obowiązywania. W ostatnim czasie takie dodatkowe tabliczki zniknęły z ul. Rawskiej i Mickiewicza, co zauważył nasz Czytelnik. Nie jest to efekt kradzieży, ale świadomych decyzji urzędników Zarządu Dróg, którzy wprowadzili w tych miejscach ograniczenie prędkości do 30 km/przez całą dobę.

Decyzje mają związek z Programem ochrony przed hałasem dla Miasta Elbląga”, który jeszcze w lipcu 2024 roku przyjął Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego (to ta instytucja uchwala takie programy dla poszczególnych samorządów). Zawiera on wytyczne, które należy zrealizować.

- Zgodnie z wytycznymi na ul. Rawskiej (od Przyjaźni do Pabianickiej) wprowadzono ograniczenie prędkości do 30km/h w ciągu całej doby. Podobna sytuacja ma miejskie na ul. Mickiewicza (od Grunwaldzkiej do Wojska Polskiego). Na ten rok zaplanowano również realizację zadania na ul. Sienkiewicza (od Oliwskiej do Agrykola), gdzie zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h w ciągu całej doby – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Jacek Żukowski z referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

We wspomnianym programie dla Elbląga zostało wyznaczonych w sumie 10 zadań, które mają przyczynić się do obniżenia hałasu drogowego w konkretnych częściach miasta. Oprócz wyżej wymienionych są to także: przebudowa nawierzchni ulicy Bema, Czołgistów i Reymonta oraz przebudowa nawierzchni al. Grunwaldzkiej na odcinku ok. 800 m, a także nasadzenie gęstej zieleni izolacyjnej w ciągu ul. Ogólnej, ograniczenie prędkości do 40 km/h na ul. Robotniczej (odcinki od ul. Królewieckiej do Teatralnej, od Brzozowej do Pionierskiej, od wjazdu do CH Zielone Tarasy do Karowej) oraz na ul. Kościuszki (od Chrobrego do Marymonckiej). Wśród wytycznych jest również ograniczenie prędkości do 30 km/h przez całą dobę na ul. Traugutta (od Kosynierów Gdyńskich do Nowowiejskiej), a także budowa dwóch dodatkowych ekranów akustycznych przy S7 na wysokości ul. Dębowej/Akacjowej o długości ok. 400 m.