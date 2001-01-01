Ścieżka pieszo-rowerowa na zboczu Góry Chrobrego

Najpierw budowa ścieżki pieszo-rowerowej, później badania natężenia ruchu po zakończeniu ważnej inwestycji drogowej, a następnie kolejne decyzje - tak władze miasta chcą "połączyć wszystkie grupy społeczne, które zajmują bardzo różne stanowiska w sprawie połączenia ul. Wschodniej z ul. Sybiraków".

- W tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na północnym zboczu Góry Chrobrego. Będzie to utwardzony trakt prowadzący żółtym szlakiem, przeznaczony dla spacerowiczów i rowerzystów. Jednocześnie, w sytuacjach awaryjnych, umożliwi on dojazd służbom ratunkowym do ul. Wschodniej. Projekt zakłada budowę infrastruktury bez ingerencji Skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych i medycznych może być kluczowe dla ratowania zdrowia i życia elblążan. Dlatego też Prezydent podjął decyzję o realizacji tego zadania - informuje Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Prezydent Elbląga spotkał się z przedstawicielami różnych środowisk, by wypracować kompromisowe rozwiązanie dotyczące połączenia ulic Wschodniej i Sybiraków.

- W rozmowach uczestniczyli zarówno mieszkańcy aktywnie zabierający głos w tej sprawie, środowiska przeciwne realizacji połączenia drogowego w tej części miasta, osoby zaangażowane w konsultacje społeczne, przedstawiciele służb ratunkowych, jak i reprezentanci osiedli w rejonie ulic Łęczyckiej i Chrobrego. Optymalnym wariantem, który godzi wszystkie zainteresowane środowiska jest wariant najdłuższy i najdroższy W1 - czytamy w komunikacie prasowym UM.

Urzędnicy informują, że po zakończeniu przebudowy ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego i wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego, przeprowadzone zostaną badania natężenia ruchu. Ich wyniki pozwolą ocenić, jak zmienił się układ komunikacyjny w tej części miasta i dadzą podstawę do dalszych decyzji w sprawie organizacji ruchu w rejonie ulic Łęczyckiej, Bema, Grottgera i Kościuszki.