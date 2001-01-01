Rusza nabór na mieszkania na wynajem

1 października wystartuje nabór do 148 nowych mieszkań na wynajem w Elblągu. Będą wyposażone w meble kuchenne i podstawowy sprzęt AGD. Nabór będzie prowadzony wspólnie z elbląskim samorządem, który w uchwale Rady Miejskiej wskazał, że pierwszeństwo w wyborze lokum będą miały m.in. osoby, które nie ukończyły 35 lat, płacą podatki w Elblągu, a także te, które mają dzieci.

Osiedle przy ul. Legionów składa się z dwóch budynków, 8- i 7- kondygnacyjnego, które mieszczą 148 mieszkań. Najwięcej zaplanowano mieszkań dwupokojowych – aż 72, oraz 3-pokojowych, których będzie 60. Do dyspozycji przyszłych najemców będzie także 15 mieszkań 4-pokojowych i jedna kawalerka. Średnia powierzchnia mieszkań to 55 mkw.

- Lubimy przecierać szlaki. Cieszę się, że jako pierwszy inwestor instytucjonalny meldujemy się nie tylko w Elblągu, ale w ogóle w województwie warmińsko-mazurskim. Elbląg to miasto o wyjątkowym klimacie, łączące bogatą historię z nowoczesną infrastrukturą. Dokładamy do tego naszą cegiełkę – nowoczesną formę najmu. – podkreślił Grzegorz Tomaszewski, prezes Zarządu PFR Nieruchomości S.A, państwowej spółki która wybudowała mieszkania.

Dzięki współpracy PFR Nieruchomości z elbląskim samorządem inwestycja będzie objęta dopłatami do czynszu. Kryteria naboru określiła Rada Miejska w Elblągu. Na dodatkowe punkty, dające wyższe miejsce na liście pierwszeństwa wyboru mieszkania, mogą liczyć m.in. rodziny z dziećmi, osoby, które nie ukończyły 35. roku życia oraz te, które nie posiadają własnego domu lub mieszkania. Warunkiem koniecznym do wynajęcia mieszkania jest posiadanie tzw. zdolności czynszowej – aby wynająć mieszkanie chętni muszą mieć możliwość opłacania czynszu i rachunków oraz zostać pozytywnie zweryfikowani w Krajowym Rejestrze Długów i BIG InfoMonitor.

Nabór rozpocznie się 1 października 2025 roku. By wziąć w nim udział należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie www.elblag.mdr.pl. Następnie należy dostarczyć do Urzędu Miasta komplet dokumentów wymaganych przez Gminę i niezbędnych do weryfikacji finansowej. Mieszkania dla najemców będą dostępne w pierwszym kwartale 2026 roku.

Mieszkania są wykończone i częściowo wyposażone. W pokojach i przedpokojach ściany są pomalowane na biało, a na podłogach znajdują się panele. Z kolei w łazienkach i częściach kuchennych na podłogach położono terakotę, a na ścianach glazurę. Łazienki zostały wyposażone w biały montaż, czyli toaletę, wannę/prysznic, umywalkę oraz pralkę. Natomiast w kuchniach znajduje się zabudowa kuchenna – szafki oraz zlewozmywak. Każde mieszkanie zostało wyposażone w sprzęt AGD, czyli w płytę grzewczą, okap kuchenny, piekarnik, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę. Część mieszkań jest w pełni wyposażona w meble ruchome, tj. łóżko, stół z krzesłami, szafki nocne.

Średni czynsz wyniesie 42 zł/mkw. Mieszkańcy będą mogli wynająć miejsce parkingowe (średnio ok. 75 zł/mc) na terenie osiedla. Oprócz czynszu najemcy będą ponosili opłatę eksploatacyjną w wysokości ok. 7,50 zł/mkw. Opłata ta obejmuje m.in. sprzątanie części wspólnych, utrzymanie zieleni, oświetlenie części wspólnych. Każdy najemca będzie również rozliczany z opłat indywidualnych tzn. opłaty za wodę ciepłą, zimną, ogrzewanie, wywóz śmieci i nieczystości ściekowych.