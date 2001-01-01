Kiedy pojedzie pociąg przez Żuławy?

Z rządowych planów wynika, że nie tak szybko. Finansowanie prac przygotowawczych jest na liście rezerwowej. Zapowiada się, że prędzej pojedziemy wyremontowaną trasą Elbląg – Malbork – Gdańsk.

O konieczności wybudowania linii kolejowej przez Żuławy na trasie Gdańsk – Nowy Dwór Gdański – Elbląg przeczytamy już w materiałach Jerzego Sittauera, dyrektora elbląskiego oddziału Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża po II wojnie światowej. Temat nie jest więc nowy.

Był też ujęty w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego „Oferowane połączenie klasy SKM Elbląg – Gdańsk z czasem przejazdu około 30 min umożliwi mieszkańcom tych ośrodków codzienne dojazdy do pracy czy nauki, oraz zapewni mieszkańcom Elbląga i subregionu elbląskiego szybki dostęp do dworca kolejowego obsługującego krajowy system przewozów budowany w oparciu o CPK. Jednocześnie realizacja ww. przedsięwzięć poprawi dostępność obszarów o dużym potencjale rozwoju turystyki na Żuławach, nad Zalewem Wiślanym oraz wzdłuż kanału Elbląskiego. Poprawa kolejowej dostępności transportowej będzie synergicznie wspierana realizacją inwestycji przekopu przez Mierzeję Wiślaną, która również zwiększy istotnie potencjał turystyczny całego regionu.” - czytamy w uchwale rządowej z 7 listopada 2017 r.

Co w tej sprawie się dzieje?

- Zadanie „Stworzenie nowego szybkiego ciągu pomiędzy Olsztynem – Elblągiem i Trójmiastem, z uwzględnieniem obsługi Elbląga Zdroju" zostało ujęte w dokumencie strategicznym opracowanym przez spółkę PKP PLK „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku". Zadanie dotyczące realizacji prac przygotowawczych dla tego projektu zostało ujęte w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032), na liście rezerwowej zadań finansowanych z programów CEF2 i FEnIKS. Realizacja powyższych prac będzie uzależniona od dostępności środków finansowych na ten cel. - informuje Anna Szumańska, rzecznik prasowy Ministra Infrastruktury.

Dodajmy, że koszt prac przygotowawczych oszacowano na 15 mln zł.

„ Jednocześnie informuję, że budowa przedmiotowej linii nie została uwzględniona w „Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” ani na żadnym z etapów Programu Wieloletniego CPK („Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020–2023”, „Etap II. 2024–2030”, „Etap II. 2024–2032”).” - to z kolei cytat z odpowiedzi Piotra Malepszaka, wiceministra infrastruktury na interpelację posła Andrzeja Śliwki.

Decyzje co do kolejnych inwestycji kolejowych budowanych po 2035 r. będą podejmowane dopiero po analizach w ramach projektu Zintegrowanej Sieci Kolejowej. Pierwszy etap analiz już się rozpoczął. 5 marca tego roku w Gdańsku i 18 marca w Olsztynie odbyły się tzw. Regionalne Panele Eksperckie, w ramach których omawiano pomysł budowy trasy Gdańsk – Nowy Dwór Gdański – Elbląg. Zakończenie prac nad Zintegrowaną Siecią Kolejową zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Na razie remonty

Elblążanie muszą korzystać z połączenia kolejowego Elbląg – Malbork – Gdańsk. Najszybciej tę trasę można pokonać w... 57 minut. O godzinie 7:26 wsiadamy do pociągu IC „Żuławy” do Malborka. Tam o 7:58 przesiadamy się do Pendolino i o 8:23 jesteśmy w Gdańsku. Tak szybkie połączenie to jednak wyjątek. Czasy połączeń oscylują w okresie godziny z kilkoma minutami w przypadku pociągów IC oraz niecałej 1,5 godziny w przypadku pociągów Regio. W najdłuższym czasie tę trasę pokonamy pociągiem Regio wyjeżdżającym w Elbląga o godzinie 20:13, w Gdańsku będziemy o 21:54. Szybciej ma być po remontach. Do końca tego roku ma zostać wymiana nawierzchni torowej na odcinku Elbląg – Malbork.

- Na 2026 r. zaplanowano wykonanie II etapu prac, których celem będzie przebudowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (głównie na przejazdach), sieci trakcyjnej oraz peronów na przystanku osobowym Królewo Malborskie. Realizacja tych prac pozwoli na podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h. Realizacja tych prac uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel – informuje Anna Szumańska.

I wówczas czas przejazdu ma się skrócić do 50 minut.

Przypomnijmy, że Ruch Obywatelski Nowy Elbląg zapowiedział złożenie do elbląskiej Rady Miejskiej projektu uchwały popierającej m.in. wybudowanie połączenia kolejowego Gdańsk – Elbląg przez Nowy Dwór Gdański. Tutaj możesz podpisać petycję do Ministerstwa Infrastruktury i samorządów Żuław Wiślanych, w sprawie budowy tego połączenia.