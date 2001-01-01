Zawody Lekkoatletyczne dla najmłodszych – zapisy właśnie ruszyły!

Już w najbliższą środę, 27 sierpnia, młodzi miłośnicy sportu będą mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w pierwszej edycji, bezpłatnych zawodów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. To doskonała szansa na to, aby zachęcić swoją pociechę do udział w sportowej rywalizacji. Zapisy właśnie ruszyły!

Zawody lekkoatletyczne, to impreza skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Na młodych zawodników będą czekały cztery kategorie sportowe: bieg, skok w dal, skok wzwyż oraz rzut piłeczką palantową. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek.

- Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w emocjonujących zawodach lekkoatletycznych. To pierwsza edycja tej wyjątkowej imprezy, dlatego mamy nadzieję, że przyciągnie ona szerokie grono młodych entuzjastów sportu i na stałe wpisze się do kalendarza wakacyjnych wydarzeń. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału, niezależnie od poziomu zaawansowania, najważniejsza będzie jak zawsze dobra zabawa – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

Aby zapisać swoje dziecko na zawody, należy do wtorku (26 sierpnia), do godziny 12:00, wypełnić formularz Google. Rejestracja w dniu imprezy będzie możliwa, ale tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej. Zachęcamy również rodziców do wcześniejszego wydrukowania i wypełnienia oświadczenia niezbędnego do udziału dziecka w wydarzeniu.

Wakacyjne zawody lekkoatletyczne odbędą się 27 sierpnia (środa) na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 16:00, a oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 16:30. Więcej szczegóły dotyczących zawodów można znaleźć w regulaminie.

Zapraszamy do zapisów i kibicowania!