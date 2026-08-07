Zawody na rolkach z Wikingami

Sprawdź swoją szybkość podczas rywalizacji na rolkach! Już w środę, 12 sierpnia, od 17 przeprowadzimy wspólnie z UKS Wikingowie wakacyjne zawody na rolkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych na torze Kalbar. Udział bezpłatny - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Kto wykręci najszybszy czas na rolkach? Przekonamy się o tym już w najbliższą środę (12 sierpnia) na zawodach, w których mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Uczestnicy będą mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności, a także poczuć ducha sportowej rywalizacji. Podczas zawodów na Torze Kalbar czas będzie grał dużą rolę. Najszybsze przejazdy nagrodzimy medalami, z podziałem na dzieci i dorosłych. Wszyscy uczestnicy będą mogli liczyć na słodki upominek.

Zawody wystartują o godz. 17. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 16:30, a udział jest bezpłatny. Zachęcamy do spędzenia rodzinnego popołudnia wspólnie z nami. Liczyć się będzie głównie dobra zabawa.

Cały harmonogram bezpłatnych aktywności, które zaplanowaliśmy na trwające wakacje znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.