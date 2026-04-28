Zawody Truso MTB. Start zapisów!
W czerwcu odbędzie się pierwsza edycja rowerowej imprezy Truso MTB Race w Elblągu. Zawody dla dzieci i dorosłych, wraz z piknikiem rowerowym, zostaną zorganizowane na Elbląskim Bikeparku Truso oraz w Bażantarni. Do zdobycia medale i statuetki. Zapisz się już od dzisiaj.
Truso MTB Race wystartuje 21 czerwca, od godziny 11:00, na Elbląskim Bikeparku, przy ul. Królewieckiej 162. Biuro zawodów od 10:30. Impreza potrwa do około godziny 15:30.
Pakiet startowy dla uczestnika m.in.: przygotowana i oznakowana trasa MTB, pomiar czasu, numer startowy, bufet, medale i statuetki, punkt z wodą na trasie.
Zawody dla dzieci (krótkie dystanse)
Link do zapisów tutaj: ZAPISY
KIDS CUP - 200 m (wpisowe 10 zł/w dniu zawodów 20 zł)
do 4 lat rowerki biegowe, 3-5 lat rowerki normalne
KIDS CUP - 1 km (20 zł/30 zł)
6-7 lat (rocznik 2020-2019), 8-9 lat (2018-2017)
Zawody z pomiarem czasu (dzieci i dorośli)
FUN/FAMILY - 5 km (40 zł/50 zł)
7-8 lat (2019-2018), 9-10 lat (2017-2016), 11-12 lat (2015-2014)
JUNIOR/AMATOR - 10 km (60 zł/80 zł)
9-10 lat (2017-2016), 11-12 lat (2015-2014), 13-14 lat (2013-2012), 15-17 lat (2011-2009)
Mężczyźni: 18-29 lat, 30-39 lat, 40+
Kobiety OPEN
Wyścig PRO - 20 km (90 zł/110 zł)
15-17 lat (2011-2009)
Mężczyźni: 18-29 lat (2008-1997), 30-39 (1996-1987), 40+ (1986 i starsi)
Kobiety OPEN
Zawody zostaną przeprowadzone z pomiarem czasu.
Piknik rowerowy i jego atrakcje:
- poducha MTB do skakania na rowerze
- pokaz trialu rowerowego z Flying Bikes
- nauka podstaw MTB
- konkursy z nagrodami, grill
- gastronomia
Regulamin zawodów tutaj.
Więcej informacji o Bikeparku na Facebooku: Elbląski Bikepark Truso - ścieżki MTB
Zapraszamy do wspólnej zabawy i rywalizacji na rowerach.