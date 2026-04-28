Zawody Truso MTB. Start zapisów!

W czerwcu odbędzie się pierwsza edycja rowerowej imprezy Truso MTB Race w Elblągu. Zawody dla dzieci i dorosłych, wraz z piknikiem rowerowym, zostaną zorganizowane na Elbląskim Bikeparku Truso oraz w Bażantarni. Do zdobycia medale i statuetki. Zapisz się już od dzisiaj.

Truso MTB Race wystartuje 21 czerwca, od godziny 11:00, na Elbląskim Bikeparku, przy ul. Królewieckiej 162. Biuro zawodów od 10:30. Impreza potrwa do około godziny 15:30.

Pakiet startowy dla uczestnika m.in.: przygotowana i oznakowana trasa MTB, pomiar czasu, numer startowy, bufet, medale i statuetki, punkt z wodą na trasie.

Zawody dla dzieci (krótkie dystanse)

Link do zapisów tutaj: ZAPISY

KIDS CUP - 200 m (wpisowe 10 zł/w dniu zawodów 20 zł)

do 4 lat rowerki biegowe, 3-5 lat rowerki normalne

KIDS CUP - 1 km (20 zł/30 zł)

6-7 lat (rocznik 2020-2019), 8-9 lat (2018-2017)

Zawody z pomiarem czasu (dzieci i dorośli)

FUN/FAMILY - 5 km (40 zł/50 zł)

7-8 lat (2019-2018), 9-10 lat (2017-2016), 11-12 lat (2015-2014)

JUNIOR/AMATOR - 10 km (60 zł/80 zł)

9-10 lat (2017-2016), 11-12 lat (2015-2014), 13-14 lat (2013-2012), 15-17 lat (2011-2009)

Mężczyźni: 18-29 lat, 30-39 lat, 40+

Kobiety OPEN

Wyścig PRO - 20 km (90 zł/110 zł)

15-17 lat (2011-2009)

Mężczyźni: 18-29 lat (2008-1997), 30-39 (1996-1987), 40+ (1986 i starsi)

Kobiety OPEN

Zawody zostaną przeprowadzone z pomiarem czasu.

Piknik rowerowy i jego atrakcje:

- poducha MTB do skakania na rowerze

- pokaz trialu rowerowego z Flying Bikes

- nauka podstaw MTB

- konkursy z nagrodami, grill

- gastronomia

Regulamin zawodów tutaj.

Więcej informacji o Bikeparku na Facebooku: Elbląski Bikepark Truso - ścieżki MTB

Zapraszamy do wspólnej zabawy i rywalizacji na rowerach.