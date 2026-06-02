Zdecydowało ostatnie starcie: Progres wygrywa

Horror w ostatniej kolejce amatorskiej ligi tenisa stołowego w Elblągu! Drużyna Progresu rzutem na taśmę wywalczyła tytuł mistrzowski, detronizując dotychczasowych obrońców trofeum. Zobacz zdjęcia.

10 drużyn, 18 meczów i kilkudziesięciu zawodników – tak w liczbach wyglądał czwarty sezon Elbląskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego (EALTS). Rozgrywki w tej popularnej dyscyplinie tradycyjnie zorganizował klub Mlexer Elbląg, a sportowych emocji nie brakowało dosłownie do ostatniej minuty.

Zdecydował ostatni pojedynek Przez cały sezon obrońcy tytułu, ESK Nestora, szli łeb w łeb z Progresem (trzecią ekipą poprzedniego sezonu). Przed finałową kolejką oba zespoły miały na koncie identyczną liczbę punktów. W bezpośrednich pojedynkach lepszy był Progres (w pierwszej rundzie wygrał 4:1, w drugiej ulegli rywalom 2:3).

W ostatniej serii gier Progres zrobił swoje – gładko odprawił Rebelsów 5:0 i dopisał do tabeli cenne 3 punkty. W tym samym czasie Nestorzy toczyli zacięty bój z JaRo Zatorze. Do obrony tytułu mistrzowskiego potrzebowali czystego zwycięstwa (za 3 punkty). Choć ostatecznie wygrali całe spotkanie 3:2, to stracony punkt w meczowych pojedynkach kosztował ich spadek na drugie miejsce w tabeli. Tym samym nowym mistrzem Elbląga została drużyna Progresu!

– Sposób na wygranie ligi? Grać co roku i w każdym sezonie być coraz lepszym. Przed startem sezonu niewielu wierzyło, że jesteśmy w stanie sięgnąć po zwycięstwo – mówił Grzegorz Nowak, kapitan zwycięskiej drużyny. – Trzeba mieć też trochę szczęścia.

– Prowadziliśmy już 3:1 i zabrakło zwycięstwa w ostatnim pojedynku – tak Sylwester Gliniecki z ESK Nestora opowiadał o ostatniej kolejce. – W tym sezonie liga była trudniejsza niż poprzednio. Drugie miejsce to też duży sukces.

Na najniższym stopniu podium stanął Dąb Kadyny (występujący wcześniej pod nazwą Hydra Dam Rob), który wywalczył 45 punktów i przez długi czas dotrzymywał kroku prowadzącej dwójce.

– Jest trochę niedosytu. Zawsze wychodzi się z myślą o zwycięstwie. W pierwszej trójce poziom był dość wyrównany, w całej lidze dość zróżnicowany – mówił Wojtek Wlazło z Dębu Kadyny. – Żeby się dobrze bawić, nie trzeba grać na nie wiadomo jak wysokim poziomie.

Tabela EALTS:

1) Progres 49 pkt.

2) ESK Nestora 48 pkt.

3) Dąb Kadyny 45 pkt.

4) Silver 27 pkt.

5) Zawada 26 pkt.

6) AMS – GO 25 pkt.

7) JaRo Zatorze 22 pkt.

8) Rukol 20 pkt.

9) Astra 6 pkt.

10) Rebels 2 pkt.

Składy najlepszych drużyn sezonu:

Progres: Grzegorz Nowak, Krzysztof Bem, Łukasz Wdowiak, Kamil Wdowiak.

ESK Nestora: Sylwester Gliniecki, Jacek Dziwosz, Andrzej Haracz, Jan Bernacki.

Dąb Kadyny: Wojciech Wlazło, Bogdan Wojtas, Bartosz Rybczyński, Piotr Szałkowski.

W poniedziałek (1 czerwca) w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej odbył się spotkanie podsumowujące sezon. Pięć najlepszych zespołów odebrało pamiątkowe statuetki oraz upominki.

Przy okazji ligowych podsumowań warto wspomnieć o sukcesie trzecioligowej drużyny Mlexera. Zespół złożony głównie z klubowej młodzieży, trenującej pod okiem Pawła Sali, zajął czwarte miejsce w swoich rozgrywkach, zdobywając 13 punktów.

W Elblągu cały czas trwa również cykl turniejów indywidualnych – Grand Prix Elbląga TOP 12. Po rozegraniu pięciu turniejów liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Grzegorz Krzewski (114 pkt.). Drugą lokatę zajmuje Mateusz Bojanowski (82 pkt.), a na trzeciej pozycji plasuje się Paweł Sala (72 pkt.).

Kolejny sezon zmagań ligowych tenisa stołowego w ramach EALTS ruszy tuż po wakacjach.