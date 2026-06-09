Zegar tyka - ostatnia szansa na wzięcie udziału w Biegu Piekarczyka

Odliczanie do Biegu Piekarczyka trwa, a chętnych do udziału nie brakuje. Tegoroczna, rekordowa edycja jest już o krok od zapełnienia list startowych. 14 czerwca spotkajmy się na trasie. Zapisy trwają do 10 czerwca, to ostatni moment, aby podjąć decyzję.

Na starcie pojawi się 1200 dzieci i 1500 dorosłych. To największa liczba uczestników w historii, potwierdzająca, że Bieg Piekarczyka od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i łączy pokolenia wokół wspólnej pasji do biegania.

– Bieg Piekarczyka od lat buduje swoją markę. Rekordowa frekwencja pokazuje, że elblążanie i goście nie tylko z Polski chcą być częścią tego wydarzenia. Listy startowe są już niemal zamknięte, dlatego wszystkich niezdecydowanych zachęcam, by nie odkładali decyzji. To ostatni moment, by dołączyć do grona uczestników – mówi Natalia Szrama, zastępca dyrektora MOSiR.

Na listach startowych znaleźli się uczestnicy w różnym wieku i z różnych części Polski i zagranicy. To sprawia, że Bieg Piekarczyka od lat jest nie tylko sportową rywalizacją, ale także okazją do spotkania ludzi, których łączy aktywny styl życia.

Jeżeli myśl o starcie pojawiła się dopiero teraz, warto działać szybko. 10 czerwca listy startowe zostaną zamknięte, a kolejna okazja, by poczuć atmosferę tego wydarzenia jako uczestnik, nadejdzie dopiero za rok. Nie zwlekaj, kliknij w link i dołącz do grona zawodników Biegu Piekarczyka.

Już teraz trzymamy za wszystkich kciuki i życzymy powodzenia na trasie.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Mecenas: Energa z Grupy ORLEN

Sponsor Główny: MAAG GEAR

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,

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