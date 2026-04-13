Zespół Szkoły Tańca Broadway w Elblągu ze złotym medalem międzynarodowego turnieju World Cup WADF

W miniony weekend zespół Cubana Dance Team ze Szkoły Tańca Broadway w Elblągu zdobył złoty medal podczas prestiżowego, międzynarodowego turnieju tanecznego World Cup, organizowanego przez federację WADF w Warszawie. W turnieju wzięło udział wiele zespołów specjalizujących się w tańcach latynoamerykańskich zarówno z Europy: Litwy, Włoch, Szwecji, Chorwacji, a także Republiki Południowej Afryki i Seszeli. Poziom przygotowania uczestników był bardzo wysoki.

Fot. nadesłane

Zespół Cubana Dance Team, składający się z 22 utalentowanych tancerek, pokonał 10 zespołów w swojej kategorii i stanął na najwyższym miejscu podium. Zdobycie złotego medalu stanowi potwierdzenie, że pasja, determinacja i wspólna praca, prowadzą do najwyższych osiągnięć. Na sukces złożyły się miesiące intensywnych treningów, pełne zdyscyplinowanie tancerek oraz profesjonalne przygotowanie choreograficzne pani trener Katarzyny Goszkiej. Doskonały wynik, to także motywacja do dalszego rozwoju i podejmowania kolejnych wyzwań artystycznych. Jednocześnie podkreślić należy, ze takie występy dają możliwość reprezentowania naszego miasta na zewnątrz, a Elbląg i taniec to już rozpoznawalna marka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim tancerkom oraz trenerce i życzymy kolejnych sukcesów na arenie międzynarodowej.