Zima w Elblągu sprzyja aktywności

Zima w Elblągu w pełni, a śnieg i mróz zachęcają do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Lodowisko Helena i Tor Kalbar to idealne miejsca, by sprawdzić kondycję i umiejętności jazdy na łyżwach jeszcze przed zbliżającymi się feriami. Oba obiekty oferują regularne ślizgawki dla dzieci, rodzin i wszystkich miłośników zimowej zabawy.

Sprawdzony wybór na zimowe popołudnia

Lodowisko im. Heleny Pilejczyk to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc zimą. Regularne seanse ślizgawek przez cały tydzień umożliwiają wygodne zaplanowanie wizyty zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. We wtorki, czwartki i piątki ślizgawki odbywają się w godzinach wieczornych – o 18:00 i 19:10, co jest dobrą propozycją dla osób chcących aktywnie zakończyć dzień po pracy lub szkole.

Weekendy to z kolei czas rodzinnych wizyt na lodowisku. W soboty i niedziele zaplanowano cztery popołudniowe seanse – o 13:10, 14:20, 15:30 i 16:40. Szczególnie polecane są ślizgawki o godz. 13:10, które mają spokojniejszy charakter i sprzyjają wspólnej jeździe rodzin z dziećmi. To dobry moment na pierwsze kroki na lodzie, naukę jazdy oraz zimową zabawę w bezpiecznych warunkach. Pozostałe informacje, w tym cennik, znajdziesz na mosir.elblag.eu.

Łyżwy pod gołym niebem

Alternatywą dla lodowiska jest Tor Kalbar, który zimą zmienia się w plenerową przestrzeń do jazdy na łyżwach. To propozycja dla osób, które cenią sobie ruch na świeżym powietrzu i kontakt z zimową aurą. Wejścia ogólnodostępne na tor odbywają się od poniedziałku do piątku o 18:00, natomiast w weekendy zaplanowano sesje o 12:00, 14:00, 16:30 oraz 18:30. Każda z nich trwa 90 minut.

W sezonie zimowym dostępność ślizgawek na torze Kalbar można na bieżąco sprawdzać online. Harmonogram jest czytelny, a kolor czerwony w grafiku informuje o odwołaniu sesji z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Takie rozwiązanie ułatwia zaplanowanie wizyty i pozwala uniknąć niepotrzebnych zmian planów. Na stronie mosir.elblag.eu znajduje się również cennik oraz wszystkie najważniejsze informacje o obiekcie.

Zarówno Lodowisko Helena, jak i Tor Kalbar oferują warunki odpowiednie dla początkujących i bardziej doświadczonych łyżwiarzy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość skorzystania z wypożyczalni łyżew prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł. Sprzęt dostępny jest na miejscu w cenie 10 zł za parę.