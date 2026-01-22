Zimowa sobota w rytmie Ferii z MOSiR-em

Ferie zimowe trwają w najlepsze, a MOSiR po raz kolejny pokazuje, że wolny czas można spędzać aktywnie także poza halą czy lodowiskiem. W sobotę, 24 stycznia, w ramach Ferii z MOSiR-em zaplanowano rodzinne spotkanie w Bażantarni, które łączy ruch, zabawę i zimowy piknik na świeżym powietrzu. Początek wydarzenia o godzinie 11:00 przy wiacie Margitka.

Jednym z punktów programu będzie rekreacyjna wycieczka rowerowa. Trasa liczy około pięciu kilometrów i poprowadzi czerwonym szlakiem wzdłuż rzeki, w kierunku mostka Elewów. Zimowe warunki dodadzą jej charakteru, ale tempo pozostanie spokojne i dostosowane do wszystkich uczestników. To propozycja zarówno dla rodzin, jak i dla osób, które po prostu chcą ruszyć się z domu i sprawdzić, jak wygląda Bażantarnia w zimowej odsłonie.

Równolegle przygotowano coś dla tych, którzy wolą spacer zamiast roweru. Gra terenowa z mapą i zadaniami zachęci do uważnego rozglądania się po okolicy i wspólnego szukania odpowiedzi. Zabawa ma charakter otwarty i bez ograniczeń wiekowych, dlatego równie dobrze odnajdą się w niej dzieci, jak i dorośli. Na uczestników czekają słodkie nagrody oraz pamiątkowe certyfikaty.

Po porcji ruchu przyjdzie czas na chwilę odpoczynku. Na miejscu rozpalone zostanie ognisko, przy którym będzie można upiec kiełbaski i złapać oddech po aktywnej części spotkania. Kto ma ochotę, może dorzucić coś od siebie i stworzyć prawdziwy, rodzinny piknik w zimowym wydaniu.

Wydarzenie ma charakter otwarty, bezpłatny i nie wymaga zapisów. To po prostu dobra okazja, by wyjść z domu, spotkać się z innymi i spędzić sobotę aktywnie. Bażantarnia, ruch, ognisko i dobry humor – lepszego planu na zimowe przedpołudnie trudno szukać!