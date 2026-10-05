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Zmarł Andrzej Drużkowski

 Elbląg, Andrzej Drużkowski, trener m. in. Startu Elbląg
Andrzej Drużkowski, trener m. in. Startu Elbląg (fot. arch. portEl.pl)

Legendarny trener piłki ręcznej, z Montexem Lublin zdobył Puchar EHF. Start Elbląg wprowadził do I ligi. Elbląską drużynę prowadził trzykrotnie, we wspomnieniach został jako jeden z filarów naszego żeńskiego szczypiorniaka. Dziś (5 października) dowiedzieliśmy się o śmierci Andrzeja Drużkowskiego. Miał 77 lat...

Urodził się 23 marca 1949 r. w Chełmży. Swoją sportową przygodę zaczynał od... łyżwiarstwa szybkiego w Olimpii Elbląg. Ale to z piłką ręczną związał całe swoje życie. Po ukończeniu gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego wrócił do Elbląga i zaczął prowadzić drużyny w Truso Elbląg. Z takimi sukcesami, że powierzono mu seniorski zespół Startu Elbląg, z którym... w 1977 r. awansował do I ligi (wówczas pierwszy poziom rozgrywkowy).

Po czym na kilka lat wrócił do Truso. W 1985 r. po raz kolejny poprowadził elbląski Start Nie zapobiegł spadkowi Elblążanek z I ligi. W 1988 r. wyjechał do Norwegii, gdzie prowadził tamtejsze drużyny. Wrócił do Polski i z Montexem Lublin zdobył dziewięć tytułów mistrza Polski (1996-2003) oraz Puchar EHF piłkarek ręcznych (2001 r.). W swojej trenerskiej przygodzie był tez asystentem trenera reprezentacji Polski piłkarek ręcznych Marka Karpińskiego, prowadził też zespół Kolportera Kielce.

I wrócił do Elbląga. Najpierw jako trener drużyn młodzieżowych, a w latach 2006 – 2010 ponownie usiadł na krześle szkoleniowca Startu. Potem ponownie wyjechał do Norwegii, gdzie mieszkał do końca życia.

We wspomnieniach działaczy sportowych jego postać przewija się jako jednego z filarów z czasów elbląskiej potęgi damskiej piłki ręcznej.

- Mogę o nim mówić jedynie w samych superlatywach. Nadawaliśmy na tych samych falach. Podczas meczów zdążyłem sobie tylko pomyśleć o tym, że warto byłoby zrobić zmianę i za zawodniczkę X wpuścić Y. Kilka chwil później Andrzej, jakby czytał mi w myślach, przeprowadzał właśnie taki manewr. Popatrzmy na jego osiągnięcia: Puchar EHF z Montexem Lublin, dziewięć tytułów mistrza Polski, też z Montexem. Jeden z najwybitniejszych trenerów piłki ręcznej, a przy tym nie zawaham się użyć tego słowa: elbląski patriota. Zbudował solidne podstawy pod to, że Start od lat gra na najwyższym szczeblu rozgrywek w kobiecej piłce ręcznej. Niewiele osób wie, że zabiegał o utworzenie w Elblągu Studium Nauczycielskiego, aby dziewczyny miały gdzie się uczyć po skończeniu szkoły średniej – tak o Andrzeju Drużkowskim mówił Jan Macioszek, trener piłki ręcznej w wywiadzie „Coś ciągnęło na ławkę”.

Zmarł dziś, 5 października. Zostanie pochowany w Norwegii.

SM

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