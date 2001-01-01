Awans Startu w EHF European Cup

Piłkarki ręczne Energi Startu wygrały w Turcji dwumecz z miejscowym Trabzon Ortahisar BSK 68:62 i awansowały do trzeciej rundy EHF European Cup.

W minioną sobotę (27 września) szczypiornistki Startu rozpoczęły rywalizację w europejskich pucharach. W pierwszym pojedynku z tureckim Trabzon Ortahisar BSK nasza drużyna wygrała 39:32 i miała aż siedem bramek w zanadrzu przed meczem rewanżowym. Elblążanki nie chciały poprzestać na obronie zaliczki, od pierwszych minut drugiego starcia ruszyły do ataku i już w 7. minucie przy stanie 6:2 dla naszego zespołu o przerwę poprosił trener Otrahisar Sedat Yavuz .

Gdy Turczynkom udało się nieco zmniejszyć dystans, tym razem na rozmowę swoje zawodniczki zaprosiła Magdalena Stanulewicz. Po wznowieniu jej podopieczne nie wykorzystały drugiego już karnego, a rywalki trafiły na 9:7. Kilka nieskutecznych rzutów przyjezdnych, pozwoliły miejscowym dojść na gola kontaktowego. Dwa celne rzuty z dystansu oddała Karolina Wicik, dając nieco oddechu swojej drużynie.

Warto nadmienić, że między słupkami pojawiła się Małgorzata Ciąćka, która wraca do gry po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.

W 22. minucie Turczynki doprowadziły do wyrównania po 12. W kolejnych minutach trzy interwencję zanotowała wspomniana bramkarka, jednak jej koleżanki myliły się w ataku. Gospodynie w końcu wyszły na prowadzenie i na przerwę udały się z zapasem dwóch trafień (17:15).

Zawodniczki Ortahisar chyba uwierzyły, że są w stanie odrobić stratę z pierwszego meczu i po wznowieniu zdobyły trzy gole z rzędu. W końcu, w 35. minucie, Start wykorzystał rzut karny. W tym elemencie skuteczna była Joanna Kozłowska, która w drugiej połowie meczu czterokrotnie stawała na 7. metrze i za każdym razem umieszczała piłkę między słupkami. Elblążanki niwelowały straty, jednak przy stanie 21:19, na ławkę kar odesłana została Karolina Wicik, a kilkadziesiąt sekund później Tatsiana Pahrabitskaya. Turczynki wykorzystały więcej przestrzeni na parkiecie i zdobyły dwie bramki.

Gdy tablica wyników wskazywała 24:20, o przerwę poprosiła Magdalena Stanulewicz. Po wznowieniu Turczynki przekraczały przepisy w obronie, a rzuty karne skutecznie egzekwowała Joanna Kozłowska. Elblążanki zmniejszyły dystans do dwóch goli, jednak zaraz znów rywalki prowadziły pięcioma trafieniami.

Na szczęście nasze zawodniczki nie doprowadziły do nerwowej końcówki, celne rzuty oddawała Joanna Kozłowska, kilka piłek odbiła Oliwia Suliga, a na zakończenie spotkania rzut karny obroniła Maria Pentek.

Elblążanki przegrały to spotkanie 29:30, jednak wygrały dwumecz 68:62 i awansowały do trzeciej rundy EHF European Cup.

Trabzon Otrahisar BSK - Energa Start Elbląg 30:29 (17:15)

Start: Suliga, Ciąćka, Pentek - Kozłowska 12, Wicik 5, Chwojnicka 4, Zych 3, Dworniczuk 3, Szczepaniak 2, Kuźmińska, Peplińska, Szczepanek, Pahrabitskaya, Tarczyluk, Stefańska.

Mecze 3. rundy European Cup zaplanowane są na 8- i 15-16 listopada. Losowanie rozstrzygnie, kto będzie kolejnym przeciwnikiem naszej drużyny. Tymczasem Start wraca do rywalizacji w Orlen Superlidze Kobiet. 5 października w hali przy al. Grunwaldzkiej elblążanki podejmą Sośnicę Gliwice.