Energa Start Elbląg podejmie KPR Gminy Kobierzyce

Piąta seria LOTTO Superligi Kobiet dopiero co dobiegła końca, a przed zespołami już kolejne ligowe wyzwania. Przy intensywnym terminarzu nie ma wiele czasu na rozpamiętywanie ostatnich wyników. Trzeba szybko przeanalizować popełnione błędy, wyciągnąć wnioski i skoncentrować się na następnym przeciwniku. Przed Energa Startem Elbląg spotkanie z zespołem, który od lat należy do wymagających rywali na krajowych parkietach.

W środę, 14 października, szczypiornistki Energa Startu Elbląg rozegrają kolejne spotkanie przed własną publicznością. W ramach 6. serii LOTTO Superligi Kobiet zmierzą się z KPR-em Gminy Kobierzyce. Początek spotkania o godz. 18 w hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135.

KPR Gminy Kobierzyce to zespół, którego nie trzeba przedstawiać kibicom kobiecej piłki ręcznej. W sezonie 2025/2026 drużyna zakończyła rozgrywki na czwartym miejscu, tuż za podium. Podopieczne Herlandera Silvy od lat należą do wymagających rywalek na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, a ich skład łączy doświadczenie z indywidualnymi umiejętnościami zawodniczek.

W ofensywie Kobierzyc warto zwrócić uwagę na Mariolę Wiertelak, która została wyróżniona tytułem Zawodniczki Września. Istotną rolę odgrywa również Milana Shukal, potrafiąca skutecznie kończyć akcje i brać odpowiedzialność za zdobywanie bramek. Siła zespołu nie ogranicza się jednak do pojedynczych nazwisk. Kobierzyczanki dysponują kilkoma zawodniczkami zdolnymi do przejęcia inicjatywy w ataku, dlatego przed elbląską defensywą stoi wymagające zadanie.

Początek sezonu pokazał, że KPR potrafi skutecznie wykorzystywać swoje atuty. Zespół rozpoczął rozgrywki od zwycięstwa nad Szczypiornem Kalisz 31:21, następnie pokonał KGHM MKS Zagłębie Lubin 30:25, aktualne mistrzynie Polski. To zwycięstwo pokazało, że Kobierzyce potrafią skutecznie rywalizować z czołowymi zespołami ligi. W kolejnym spotkaniu wygrał natomiast z Sośnicą Gliwice 38:17.

W piątej serii Kobierzyczanki zmierzyły się z KRASOŃ MKS Piotrcovią. Spotkanie zakończyło się wynikiem 25:26, mimo że KPR prowadził do przerwy 15:13. Była to bolesna końcówka dla zespołu z Dolnego Śląska, a okoliczności ostatnich minut spotkania stały się przedmiotem oficjalnego komunikatu klubu. KPR poinformował o złożeniu odwołania do LOTTO Superligi Kobiet oraz w związku z sytuacją dotyczącą Natalii Nosek z zespołu Piotrcovii. Według stanowiska Kobierzyc zawodniczka, po otrzymaniu trzeciej kary dwuminutowej skutkującej czerwoną kartką i dyskwalifikacją, kontynuowała grę do końca spotkania. Klub zapowiedział informowanie o dalszym przebiegu postępowania. Sprawa wymaga wyjaśnienia, dlatego na tym etapie nie należy przesądzać o jej rozstrzygnięciu. Sportowo mecz zakończył się minimalną porażką Kobierzyc, a jego wynik pokazuje, jak istotne mogą być wydarzenia w końcowych minutach rywalizacji.

Trzeba zaznaczyć, że podczas środowego meczu w Elblągu na ławce trenerskiej zabraknie trenera KPR-u, Herlandera Silvy który we wspomnianym meczu dostał niebieską kartkę, która automatycznie wyklucza go z uczestnictwa w kolejnym ligowym spotkaniu.

Nasze szczypiornistki przystąpią do środowego spotkania po wyjazdowej porażce ze Szczypiornem Kalisz 36:37. Wyrównany wynik nie zmienia faktu, że elblążanki nie zrealizowały celu i wróciły z Kalisza bez punktów. Przed kolejnym meczem najważniejsze będzie wyciągnięcie wniosków z popełnionych błędów i poprawa elementów, które nie funkcjonowały tak, jak powinny.

Wcześniej Energa Start pokonał ELMAS-KPS APR Radom oraz HC Galiczankę Lwów. Zwycięstwo nad zespołem z Radomia było istotne w kontekście walki o ligowe punkty, natomiast spotkanie z Galiczanką pokazało, jak ważna jest konsekwencja w realizowaniu założeń przez pełne 60 minut. Po pięciu seriach elblążanki mają na koncie sześć punktów. Przed nimi kolejne trudne zadanie, tym razem przeciwko drużynie dysponującej dużym doświadczeniem i wieloma możliwościami w ofensywie.

Kluczem do dobrego występu będzie odpowiedzialna gra w ataku, ograniczenie strat oraz konsekwencja w obronie. Przeciwko takiemu rywalowi nie można pozwolić sobie na dłuższe przestoje, które mogłyby umożliwić przeciwniczkom zbudowanie przewagi.

Po ostatnim spotkaniu trenerka Magdalena Stanulewicz zwróciła uwagę na błędy popełnione przez zespół. To ważny punkt odniesienia przed kolejną serią, ponieważ przeciwko tak wymagającemu rywalowi jak Kobierzyce każda strata czy niewykorzystana sytuacja może mieć ogromne znaczenie.

– KPR Gminy Kobierzyce to bardzo wymagający przeciwnik, który ma w swoim składzie doświadczone zawodniczki i duże możliwości w grze ofensywnej. Musimy wyciągnąć wnioski z ostatniego spotkania, wyeliminować błędy i poprawić skuteczność. Kluczowa będzie konsekwencja w obronie, odpowiedzialna gra w ataku i koncentracja przez całe spotkanie. Wiemy, że czeka nas trudne zadanie, dlatego musimy być przygotowane na intensywną rywalizację - mówi Magdalena Stanulewicz.

Podobnego zdania jest rozgrywająca Startu Paulina Kuźmińska:

– Wiemy, że czeka nas wymagające spotkanie. Kobierzyce to doświadczony zespół, dlatego musimy być skoncentrowane od pierwszej minuty i konsekwentnie realizować założenia. Po ostatnim meczu mamy nad czym pracować. Chcemy poprawić naszą grę, wyeliminować błędy i dobrze zaprezentować się przed własną publicznością - dodała Paulina Kuźmińska

Zapraszamy do hali MOSiR!

Środowy mecz z KPR-em Gminy Kobierzyce to nie tylko sportowe emocje, ale również okazja do spędzenia popołudnia w gronie rodziny i znajomych. Zadbaliśmy o to, by w hali każdy znalazł coś dla siebie, zarówno na parkiecie, jak i poza nim!

Za muzyczny klimat spotkania odpowiadać będzie DJ DMC Kosa, a o taneczną energię zadbają dziewczęta z Centrum Tańca Cadmans. W przerwie meczu zaprosimy kibiców do wspólnej zabawy w konkursie z nagrodami. Na najmłodszych fanów czekać będzie strefa rodzinna przygotowana przez Wszystko Gra. Animacje i malowanie twarzy pozwolą dzieciom spędzić czas kreatywnie, a dodatkowych powodów do uśmiechu dostarczy oczywiście Startuś, który pojawi się na hali, by spotkać się z naszymi kibicami.

Podczas meczu będzie można również skorzystać z oferty cateringowej firmy Sąsiedzi. Mamy też coś słodkiego! Firma Czas na Smak przygotuje poczęstunek dla pierwszych 30 kibiców, którzy kupią bilety bezpośrednio w kasie hali.

Kasa biletowa będzie czynna od godz. 17:00, a strefa dla dzieci ruszy o godz. 17:30. Przyjdźcie wcześniej, skorzystajcie z przygotowanych atrakcji i wspólnie z nami stwórzcie atmosferę, która poniesie nasze szczypiornistki w walce o ligowe punkty!

BILETY:

Kasa biletowa hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135 będzie czynna w sobotę od godziny 17:00. Bilet normalny kosztuje 24 zł, a ulgowy 12 zł. Dzieci do 7. roku życia mają wstęp bezpłatny. Nie trzeba jednak czekać do dnia meczu. Bilety oraz karnety można kupić wcześniej online za pośrednictwem Abilet https://eksstart.abilet.pl/?partner_key=newsletter

Energa Start Elbląg – KPR Gminy Kobierzyce

14 października 2026 | godz. 18:00

Hala MOSir, al. Grunwaldzka 135, Elblag.

Transmisja: Emocje TV

Informacja od organizatora wydarzenia: W razie przepełnienia parkingu przy hali MOSiR prosimy o skorzystanie z parkingu przy Akademii Nauk Stosowanych, od strony kortów tenisowych. Mapę dojazdu znajdziecie tutaj: https://maps.app.goo.gl/gFVutZPZRdCvSzUi6.

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