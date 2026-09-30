Galiczanka na drodze Startu

Piłkarki ręczne Superligi Kobiet wracają do ligowej rywalizacji. W sobotni wieczór (3 października) Energa Start Elbląg podejmie w hali przy al. Grunwaldzkiej Galiczankę Lwów.

Po nieco ponad dwóch tygodniach, do walki o ligowe punkty powracają drużyny LOTTO Superligi Kobiet. Przerwa związana była ze zgrupowaniem reprezentacji Polski oraz turniejem towarzyskim. Czwartym rywalem naszej drużyny w sezonie 2026/2027 będzie Galiczanka Lwów. Obie ekipy nie mogą zaliczyć początku sezonu za udany. Elblążanki najpierw poniosły bolesną porażkę z mistrzem Polski, by w 2. kolejce, również wysoko, przegrać z Gnieźniankami. W końcu jednak udało się zgarnąć komplet punktów, chociaż nie obyło się bez nerwowej końcówki. Ostatecznie jednak drużyna Magdaleny Stanulewicz wygrała w Radomiu 29:28 i mogła się cieszyć z pierwszego zwycięstwa w sezonie. Z kolei ukraiński zespół na inaugurację rozgrywek ograł Sośnicę Gliwice, a potem doznał dwóch porażek, z wicemistrzem Polski oraz brązowym medalistą. W Lublinie Galiczanka straciła swoją kapitan Dianę Dmytryshyn, która była podstawową rozgrywającą zespołu. Niewątpliwie kontuzja czołowej zawodniczki wpłynęła na siłę ofensywną ukraińskiej ekipy.

Przed spotkaniem trudno wskazać która z drużyn ma większą szansę na zgarnięcie kompletu punktów. Elblążankom mocno zależy, by w końcu odnieść zwycięstwo przed własnymi kibicami.

- Przed nami kolejne wymagające spotkanie. Wiemy, że czeka nas bardzo intensywny mecz i że będziemy musiały od pierwszych minut być w pełni skoncentrowane. Galiczanka jest bardzo dobrym zespołem, chcemy narzucić swój styl gry, walczyć o każdą piłkę i wykorzystać nasze mocne strony - powiedziała obrotowa Startu Maria Szczepaniak.

Z kolei trenerka Startu liczy na to, że jej podopieczne w końcu pokażą, co potrafią.

- Przed nami spotkanie z wymagającym rywalem, który prezentuje nieco inny styl gry, niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajone. To będzie dla nas kolejne ciekawe wyzwanie i okazja, żeby pokazać, na co naprawdę nas stać. Wciąż czekamy na moment, w którym pokażemy nasz pełny potencjał. Chcemy, żeby nastąpił właśnie w tym meczu - na boisku, w naszej grze i w naszej energii. A jeśli jest coś, co potrafi dodać nam siły, kiedy najbardziej jej potrzebujemy, to właśnie nasi kibice. Liczymy na Wasz doping i wierzymy, że razem stworzymy atmosferę, która poniesie nas w tym spotkaniu - powiedziała Magdalena Stanulewicz.

Mecz zostanie rozegrany w sobotę w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 18. Organizatorzy zapraszają jednak już od godz. 16:30 do strefy rodzinnej Wszystko Gra, gdzie na najmłodszych będą czekać różnego rodzaje animacje. O oprawę artystyczną w trakcie meczu zadbają dziewczęta z Centrum Tańca Cadmans, a w przerwie spotkania na kibiców czekać będzie konkurs z nagrodami. Z kolei DJ DMC Kosa zadba oprawę muzyczną.

Bilety w cenie 24 zł normalny i i 12 zł ulgowy będzie można nabyć w kasie. Dzieci do 7 roku życia wchodzą na mecz za darmo. Cały czas dostępne są również karnety na sezon 2026/2027 (normalny 175 zł, ulgowy 85 zł - przysługuje uczniom i studentom do 26. roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bilety oraz karnety można kupić wcześniej online za pośrednictwem Abilet.

W razie przepełnienia parkingu przy hali MOSiR prosimy o skorzystanie z parkingu przy Akademii Nauk Stosowanych, od strony kortów tenisowych. Mapę dojazdu znajdziecie tutaj: https://maps.app.goo.gl/gFVutZPZRdCvSzUi6.

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