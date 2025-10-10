Przegrana Startu w Piotrkowie Trybunalskim

Kilkanaście skutecznych interwencji Oliwii Suligi nie uchroniło Startu przed porażką w Piotrkowie Trybunalskim. Elblążanki przegrały z Piotrcovią 28:32.

Szóstym rywalem Energi Startu w bieżących rozgrywkach była Piotrcovia. Drużyna Horatiu Pascy rozpoczęła sezon z przytupem. Sprawiła m.in. ogromną niespodziankę wysoko pokonując wicemistrzynie Polski. W sumie piotrkowianki na cztery rozegrane spotkania odniosły trzy zwycięstwa. Ich dobrą serie chciały przerwać elblążanki, niestety bezskutecznie.

Podopieczne Magdaleny Stanulewicz nie najlepiej rozpoczęły pojedynek w Piotrkowie, oddając kilka nieskutecznych rzutów. Gdy w 5. minucie swoją drugą już bramkę zdobyła Joanna Gadzina, było 3:1. W końcu defensywę miejscowych oszukała Aleksandra Zych, a między słupkami zaczęła interweniować była zawodniczka Piotrcovii Oliwia Suliga. Gospodynie myliły się w ofensywie, a przyjezdne nie marnowały swoich szans i zdobyły aż pięć goli z rzędu. Przy stanie 3:6 o przerwę poprosił Horatiu Pasca. Po wznowieniu jego zawodniczki poprawiły celność i gra się wyrównała. Gdy Start zmuszony był grać w osłabieniu, gospodynie zdobyły gola kontaktowego posyłając piłkę do pustej bramki. Chwilę później elblążanki straciły piłkę, rywalki przeprowadziły perfekcyjny kontratak i było po 9. Kolejne błędy przyjezdnych spowodowały, że znów musiały gonić wynik. W 22. minucie przy stanie 12:9, interweniowała Magdalena Stanulewicz. Niestety po przerwie rywalki podwyższyły prowadzenie do czterech trafień. W końcu, po 7. minutach bez gola, do siatki trafiła Wiktoria Tarczyluk. Do końca pierwszej części meczu elblążankom nie udało się zmniejszyć dystansu i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 17:14.

Przez pierwsze minuty drugiej części meczu gra toczyła się bramka za bramkę. Od stanu 19:16 przyjezdne zdobyły trzy gole z rzędu, doprowadzając do remisu. Świetnie spisywała się Oliwia Suliga, która wielokrotnie ratowała naszą drużynę przed stratą bramek. Elblążanki kilkukrotnie miały szanse wyjść na prowadzenie, jednak zawodziła je skuteczność. W końcu, w 44. minucie, im się to udało, po rzucie Marii Szczepaniak. W kolejnych akcjach zespoły naprzemiennie trafiały do siatki i kilkukrotnie był remis. Przyjezdne przez 71 sekund grały w podwójnej przewadze, jednak w tym czasie zdołały zdobyć tylko jedną bramkę. Chwilę później piotkowianki odzyskały prowadzenie, którego nie oddały już do końca meczu. Gospodynie kontrolowały wynik, długo rozgrywały akcje i ostatecznie pokonały Start 32:28.

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Energa Start Elbląg 32:28 (17:14)

Piotrcovia: Sarnecka, Cieślak - Roszak 8, Domagalska 7, Gadzina 6, Sobecka 4, Królikowska 4, Polańska 1, Pankowska 1, Noga 1, Grobelna, Haric, Masna, Szczukocka, Byzdra.

Start: Suliga, Pentek, Ciąćka - Grabińska 7, Zych 6, Kozłowska 3, Szczepaniak 3, Masalova 2, Pahrabitskaya 2, Tarczyluk 2, Dworniczuk 1, Peplińska 1, Wicik 1, Kuźmińska, Szczepanek, Chwojnicka.

Kolejny mecz Start zagra przed własną publicznością 26 października z MKS Gniezno.