Reprezentacyjne wakacje Energi Start Elbląg

Choć wakacje kojarzą się przede wszystkim z odpoczynkiem, dla przedstawicielek Energa Start Elbląg są czasem intensywnej pracy, reprezentowania Polski i Elbląga oraz zdobywania kolejnych cennych doświadczeń na międzynarodowej arenie. Czerwcowe Akademickie Mistrzostwa Świata we Francji, lipcowe Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w Chinach oraz zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski w Szczyrku sprawiły, że nasze zawodniczki i członkowie sztabu byli obecni na najważniejszych wydarzeniach reprezentacyjnego lata – informuje Energa Start Elbląg.

Zakończenie sezonu ORLEN Superligi Kobiet nie dla wszystkich oznaczało początek wakacyjnego odpoczynku. Dla kilku przedstawicielek Energa Start Elbląg okres między sezonami stał się kolejnym etapem sportowych wyzwań. Zamiast urlopu czekały je zgrupowania reprezentacji Polski, międzynarodowe turnieje i rywalizacja z najlepszymi zawodniczkami świata. W reprezentacyjnych wydarzeniach udział wzięły trenerka Magdalena Stanulewicz, bramkarki Małgorzata Ciąćka i Maria Pentek, skrzydłowa Zofia Chwojnicka, rozgrywająca Paulina Kuźmińska oraz Iwona Hirko.

Akademicki Mundial z mocnym elbląskim akcentem

Reprezentacyjne lato rozpoczęło się od Akademickich Mistrzostw Świata we francuskim PessacBordeaux. W składzie reprezentacji Polski znalazła się bramkarka Energa Start Elbląg Małgorzata Ciąćka, która pełniła również funkcję kapitan zespołu. W sztabie szkoleniowym pracowała trenerka Magdalena Stanulewicz, natomiast funkcję kierownika drużyny pełniła Iwona Hirko.

Choć faza grupowa nie układała się po myśli Biało-Czerwonych, zespół pokazał ogromny charakter. Polki zmierzyły się z bardzo wymagającymi rywalkami - reprezentacjami Chin, Holandii oraz gospodyń turnieju, Francuzek. Mimo trzech porażek awansowały do fazy pucharowej, gdzie czekało je starcie z niepokonaną dotąd i broniącą tytułu reprezentacją Hiszpanii.

To właśnie ćwierćfinał był popisem polskiego zespołu. Reprezentacja Polski pokonała faworyzowane Hiszpanki 31:26, awansując do najlepszej czwórki świata. Fundamentem tego sukcesu była znakomita gra w defensywie oraz świetna dyspozycja Małgorzaty Ciąćki, która wielokrotnie zatrzymywała rywalki i należała do najważniejszych postaci tego spotkania.

W półfinale Polki ponownie zmierzyły się z reprezentacją Holandii, a następnie w meczu o brązowy medal stanęły naprzeciw reprezentacji Czech. Po trudnej pierwszej połowie przegrywały już siedmioma bramkami, jednak po zmianie stron odrobiły niemal wszystkie straty, zdobywając sześć goli z rzędu i doprowadzając do emocjonującej końcówki. Ostatecznie rywalki utrzymały minimalną przewagę, a Biało-Czerwone zakończyły mistrzostwa na czwartym miejscu.

Choć do podium zabrakło jednego kroku, sam awans do najlepszej czwórki świata był ogromnym sukcesem. Jak podkreślała po zakończeniu turnieju trenerka Magdalena Stanulewicz, kluczowe okazało się zwycięstwo w ćwierćfinale.

- Jesteśmy przede wszystkim bardzo szczęśliwe, że udało nam się wejść do najlepszej czwórki. Tak naprawdę wygrałyśmy tylko jedno spotkanie, ale było to to najważniejsze - ćwierćfinał, który otworzył nam drogę do walki o medale – mówiła trenerka.

Magdalena Stanulewicz podkreślała również, jak cennym doświadczeniem był cały turniej. Rywalizacja z czołowymi europejskimi zespołami pozwoliła zmierzyć się z systemami gry i rozwiązaniami taktycznymi, które znacznie rzadziej spotykane są na krajowych parkietach.

- Europejska piłka ręczna pokazuje kierunek rozwoju. To dla mnie ogromna inspiracja i wiele pomysłów, które chciałabym przenieść do codziennej pracy z zespołem – mówi trenerka.

Największym indywidualnym sukcesem turnieju z perspektywy Energa Start Elbląg było wyróżnienie dla Małgorzaty Ciąćki. Kapitan reprezentacji Polski została wybrana najlepszą bramkarką Akademickich Mistrzostw Świata, odbierając nagrodę podczas oficjalnej ceremonii zakończenia zawodów.

Małgorzata Ciąćka została wybrana najlepszą bramkarką Akademickich Mistrzostw Świata

Dla golkiperki Energa Start Elbląg był to jeden z najważniejszych momentów dotychczasowej kariery.

- Udział w Akademickich Mistrzostwach Świata i otrzymanie nagrody dla najlepszej bramkarki to kolejne marzenie, które udało mi się spełnić. Każdy mecz pokazał mi, nad czym muszę jeszcze pracować, ale przede wszystkim utwierdził mnie w przekonaniu, jak wiele daje rywalizacja z najlepszymi zawodniczkami świata - podsumowała Małgorzata Ciąćka.

Cenne doświadczenia podczas mistrzostw świata do lat 20

Kolejnym reprezentacyjnym przystankiem były Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Chinach. W reprezentacji Polski znalazły się dwie zawodniczki Energa Start Elbląg - Zofia Chwojnicka oraz Maria Pentek.

Podopieczne trenera Marka Jagodzińskiego rozpoczęły turniej znakomicie. W fazie grupowej odniosły komplet zwycięstw, pokonując Tunezję, Chińskie Tajpej oraz Węgry, dzięki czemu awansowały do rundy głównej z pierwszego miejsca. Tam poprzeczka zawieszona była już zdecydowanie wyżej. Porażki z Norwegią i Japonią przekreśliły szanse na awans do ćwierćfinału, jednak Biało-Czerwone nie straciły motywacji. W rywalizacji o miejsca 9-12 pokonały reprezentację Rumunii, a turniej zakończyły meczem ze Szwecją.

Ostatecznie Polki przegrały spotkanie o dziewiąte miejsce 22:29, kończąc mistrzostwa na 10. miejscu z bilansem czterech zwycięstw i trzech porażek. Choć wynik pozostawił pewien niedosyt, był jednocześnie wyraźnym krokiem naprzód względem poprzedniej edycji mundialu, kiedy reprezentacja Polski zajęła 17. lokatę.

Dla Zofii Chwojnickiej i Marii Pentek udział w mistrzostwach był kolejną okazją do rywalizacji z najlepszymi młodymi zawodniczkami świata oraz zdobycia doświadczenia, które z pewnością zaprocentuje zarówno w reprezentacji, jak i w barwach Energa Start Elbląg.

Choć reprezentacja Polski zakończyła turniej na 10. miejscu, dla Marii Pentek udział w światowym czempionacie był niezwykle wartościowym doświadczeniem - zarówno pod względem sportowym, jak i życiowym.

– Udział w Mistrzostwach Świata U20 w Chinach to dla mnie ogromne wyróżnienie i cenne doświadczenie. Uważam, że znalezienie się w gronie dziesięciu najlepszych drużyn świata to bardzo dobry wynik. Możliwość rywalizacji z najlepszymi reprezentacjami, w tym z tak odmiennymi zespołami jak Japonia, pozwoliła mi wiele się nauczyć. Wyjazd do Chin był również wyjątkową okazją do poznania nowej kultury i zobaczenia świata poza boiskiem. Wracam z tego turnieju bogatsza o wiele sportowych i życiowych przeżyć, które na pewno zaprocentują w przyszłości.

Paulina Kuźmińska rozpoczęła drogę do Euro 2026

Reprezentacyjne lato zwieńczyło 11-dniowe zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski kobiet w COS OPO Szczyrk. Do kadry prowadzonej przez selekcjonera Arne Senstada powołanie otrzymała rozgrywająca Energa Start Elbląg Paulina Kuźmińska, która znalazła się w gronie siedemnastu zawodniczek rozpoczynających przygotowania do Mistrzostw Europy Kobiet 2026.

Zgrupowanie miało charakter przede wszystkim szkoleniowy. Reprezentantki przeszły testy wydolnościowe, uczestniczyły w treningach technicznych i motorycznych, zajęciach na siłowni, analizach wideo oraz aktywnościach integracyjnych. Wszystko po to, by już teraz rozpocząć budowę zespołu, który w grudniu przyszłego roku wystąpi podczas historycznych mistrzostw Europy współorganizowanych przez Polskę.

Po zakończeniu zgrupowania Paulina Kuźmińska podkreślała, że reprezentacyjne lato było dla niej okresem niezwykle intensywnym. Oprócz powołania do seniorskiej kadry narodowej miała również okazję rywalizować w piłce ręcznej plażowej.

– Po sezonie halowym miałam możliwość wzięcia udziału w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej z drużyną BHT Byczki Kowalewo Pomorskie. Wspólnie wywalczyłyśmy pierwsze miejsce, dzięki czemu awansowałyśmy do kolejnego etapu rozgrywek. Jestem bardzo dumna z całej drużyny, ponieważ nasz występ był na bardzo wysokim poziomie i przyniósł świetny rezultat – mówiła. - Kolejny raz miałam możliwość wzięcia udziału w zgrupowaniu kadry seniorskiej, dzięki czemu mogłam zdobyć kolejne cenne doświadczenie, które z pewnością pomoże mi w dalszym rozwoju. Jestem bardzo zadowolona z tych kilku dni ciężkiej pracy i cieszę się, że mogłam być częścią tego zgrupowania.

Reprezentacyjne lato napawa optymizmem

Minione tygodnie były dla Energa Start Elbląg potwierdzeniem, że przedstawicielki naszego klubu odgrywają coraz ważniejszą rolę w reprezentacyjnych projektach. Czwarte miejsce Akademickich Mistrzostw Świata, nagroda dla najlepszej bramkarki turnieju, udział dwóch zawodniczek w Mistrzostwach Świata U20 oraz powołanie Pauliny Kuźmińskiej do seniorskiej reprezentacji Polski są najlepszym dowodem na wysoką jakość pracy wykonywanej w klubie – informuje Energa Start. - Okres między sezonami był dla zawodniczek i członków sztabu czasem pełnym wyzwań, zdobywania nowych doświadczeń oraz rywalizacji na międzynarodowej arenie. Od reprezentacji akademickiej, przez kadrę młodzieżową, aż po seniorską reprezentację Polski - Energa Start Elbląg miał swoich przedstawicieli na różnych szczeblach biało-czerwonych zespołów, co jest powodem do dumy dla całego klubu.

Zdobyte doświadczenie, międzynarodowe obycie oraz wiedza wyniesiona z pracy z reprezentacją z pewnością będą wartościowym kapitałem przed rozpoczęciem nowego sezonu ORLEN Superligi Kobiet.

- Dla Energa Start Elbląg to powód do dumy oraz potwierdzenie, że przedstawicielki naszego klubu mają możliwość rywalizacji i rozwoju na najwyższym poziomie – informuje klub.