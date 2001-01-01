Start trenował, kibice obserwowali

Energa Start Elbląg zaprosiła swoich kibiców na otwarty trening, podczas którego sympatycy drużyny mogli zobaczyć jak zawodniczki przygotowują się do zbliżających się rozgrywek. Zobacz zdjęcia.

Elblążanki już za dwa tygodnie rozegrają premierowy mecz sezonu 2025/2026. Pierwszym rywalem naszej drużyny będzie brązowy medalista minionych rozgrywek. Na przygotowania i doszlifowanie niektórych elementów zostało nieco czasu, Start zagra też jeszcze jeden mecz kontrolny, w Tczewie z tamtejszym Samborem. Trenerka zespołu Magdalena Stanulewicz jest zadowolona z dotychczasowej pracy swoich podopiecznych.

- Na ten moment jestem bardzo zadowolona jak moje zawodniczki wyglądają. Dwa tygodnie temu uczestniczyłyśmy w pierwszym turnieju, gdzie mecze były trochę szarpane. Spróbowałyśmy nowych ustawień, różnych rozwiązań i w ataku i w obronie. W miniony weekend grałyśmy dwumecz w Gnieźnie, gdzie już zagrałyśmy zdecydowanie lepiej. Wniosków mamy bardzo dużo. Cieszę się, że mimo iż to były mecze sparingowe, to dziewczyny z bardzo dużym zaangażowaniem stanęły do walki i to napawa mnie dużym optymizmem. Jesteśmy coraz bardziej gotowe by za dwa tygodnie zmierzyć się w Kobierzycach z naszym pierwszym rywalem - powiedziała trenerka.

Należy przypomnieć, że do zespołu dołączyły dwie nowe zawodniczki bramkarka Oliwia Suliga oraz rozgrywająca Polina Masalova.

- Zostałam bardzo ciepło przyjęta przez dziewczyny, praktycznie czułam się jakbym już była częścią zespołu. Atmosfera jest bardzo fajna. Jeśli chodzi o współpracę ze sztabem szkoleniowym, to można podkreślić, że trenerka przywiązuje bardzo dużą wagę do wyszkolenia indywidualnego i na pewno będzie to owocna współpraca. Chcę się stać lepszą zawodniczką i przyczynić się do tego, żeby moja drużyna wygrywała mecze - mówiła Oliwia Suliga

- Chciałam spróbować czegoś nowego. Moim zdaniem Start to dobra drużyna, w której bardzo chciałam zagrać i to się udało. W drużynie pasuje świetna atmosfera. Zgrywam się z dziewczynami i będzie coraz lepiej. Chcę się dobrze zaprezentować w drużynie. Gra w pucharach europejskich będzie dla mnie nowym doświadczeniem - dodała Polina Masalova.

Zespół zagra w EHF European Cup, a jego pierwszym rywalem będzie turecki Trabzon Ortahisar. Mecze zaplanowano na 27-28.09 i 4-5.10, jednak z powodu remontu hali przy al. Grunwaldzkiej elblążanki oba spotkania zagrają w Turcji. Pierwszy mecz odbędzie się 27 września, drugi dwa dni później.

- Będzie to bardzo fajna sportowa przygoda, ale liczymy na to, że uda nam się coś z tych pucharów wyszarpać. Chciałabym żebyśmy się w nich fajnie zaprezentowały, żebyśmy dały miastu dumę i żeby kibice cieszyli się, że reprezentujemy miasto na meczach międzynarodowych. Wiąże się to ze sporym obciążeniem zdrowotnym dla zawodniczek, bo zagramy aż cztery mecze w ciągu dziesięciu dni (dwa pucharowe i dwa ligowe - przyp. red.). Staramy się tak to wszystko zorganizować, żeby zadbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo - mówiła Magdalena Stanulewicz.

Kibic mieli okazję obserwować zawodniczki podczas środowego treningu, a dziś (21 sierpnia) będą mogli wziąć udział w oficjalnej prezentacji zespołu podczas Święta Chleba. Drużyna zaprezentuje się na scenie starówce o godz. 19:40.