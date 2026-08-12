Start zaprasza na turniej

Piłkarki ręczne Energi Start zagrają kolejne mecze kontrolne, tym razem przed własnymi kibicami. Turniej o Puchar Prezydenta Elbląga odbędzie się w sobotę (15 sierpnia) w hali przy al. Grunwaldzkiej.

Drużyna Magdaleny Stanulewicz w miniony weekend rozegrała dwa mecze kontrolne w Lublinie, z wicemistrzem Polski oraz beniaminkiem Orlen Superligi Kobiet. Start jest jedynym klubem w Polsce północnej, a najbliższy przeciwnik z Superligi miałby do pokonania około 300 km i trudno jest znaleźć drużynę, która chciałaby przyjechać do Elbląga w okresie przygotowawczym. Zawodniczki muszą jednak konfrontować się z innymi zespołami, dlatego też zaproszono do naszego miasta grający w Lidze Centralnej Sambor Tczew oraz Pogoń Szczecin, żeby wzięły udział w Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga.

- To dla nas ważny turniej, przede wszystkim dlatego, że organizujemy go u siebie i możemy wspólnie z Tczewem zrobić coś dobrego dla żeńskiej piłki ręcznej w naszym regionie. Jesteśmy klubami, które dzieli niewielka odległość, a jednocześnie coraz mniej zespołów z północy Polski gra na tym poziomie. Dlatego uważam, że powinniśmy się wzajemnie wspierać i współpracować.

Dziewczyny są już trochę zmęczone po kilku tygodniach przygotowań, ale najważniejsze, że wszystkie są zdrowe i możemy normalnie pracować. Podczas turnieju chcemy przede wszystkim skupić się na obronie, sprawdzić nasze założenia, komunikację i reakcje w warunkach meczowych - powiedziała trenerka Magdalena Stanulewicz.

Turniej zostanie rozegrany w sobotę (15 sierpnia) w hali przy al. Grunwaldzkiej, wstęp dla kibiców jest bezpłatny.

Harmonogram meczów:

godz. 10:00 Energa Start Elbląg - Energa Sambor Tczew

godz. 14:00 Energa Sambor Tczew - SPR Pogoń Szczecin

godz. 17:00 Energa Start Elbląg - SPR Pogoń Szczecin