Zawalczą w EHF European Cup

W sobotę (8 listopada) Energa Start Elbląg rywalizować będzie w trzeciej rundzie EHF European Cup. Drużyna Magdaleny Stanulewicz o awans do najlepszej szesnastki zawalczy w mistrzem Włoch Jomi Salerno.

Energa Start Elbląg rywalizację w europejskim pucharze rozpoczęła od pokonania w dwumeczu tureckiego Trabzon Ortahisar BSK 68:62. 7 października odbyło się losowanie par, które rywalizować będą w trzeciej rundzie EHF European Cup. Wśród 32 zespołów, które podzielono na dwa koszyki, nasza drużyna znalazła się w drugim. Start trafił na drużynę z Włoch Jomi Salerno. Drużyna trenowana przez Leandro Araujo występuje we włoskiej Serii A i do tej pory rozegrała siedem meczów, z czego odniosła sześć zwycięstw i raz przegrała. Z kolei w pucharze EHF trafiła na kosowską drużyną KHF Ferizaj. Pierwszy mecz zakończyła zwycięstwem 39:20, drugi natomiast 44:19. Polscy kibice mogą kojarzyć ten zespół, gdyż rywalizował on już w naszym kraju. W roku 2018 lubelski MKS mierzył się z nim na własnym parkiecie w turnieju kwalifikacyjnym Ligi Mistrzyń, wygrywając 28:17.

Energa Start Elbląg nie jest ostatnio w najlepszej dyspozycji. Elblążanki przegrały trzy ostanie mecze i spadły na 8. miejsce Orlen Superligi Kobiet, jednak liczą że w starciu z włoszkami wrócą na właściwe tory.

- Sobotni mecz to nie tylko walka o awans do kolejnej rundy pucharu ale przede wszystkim odbudowanie drużyny po ostatnich porażkach. Od samego początku musimy narzucić swój styl gry i konsekwentnie realizować to, nad czym pracujemy na treningach. Gramy u siebie, w naszej hali dla naszych kibiców. Zapraszam wszystkich, emocji na pewno nie zabraknie - zapowiedziała Joanna Kozłowska.

- Jomi Salerno to zespół z tradycjami, który jest wielokrotnym mistrzem Włoch. To naprawdę dobra drużyna, który prezentuje inny styl gry w piłkę ręczną niż ten, z którym spotykamy się na co dzień. To będzie duże wyzwanie dla naszego zespołu, ale właśnie takie spotkania pozwalają nam się rozwijać i sprawdzać na tle mocnych rywali - dodała trenerka Magdalena Stanulewicz.

Sobotni mecz rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 20. Bilety można nabyć na platformie abilet.pl. Planowana jest także transmisja na kanale YouTube. Rewanż zaplanowany jest na sobotę (15 listopada) w Salerno. Jeśli elblążanki wygrają dwumecz, to awansują do grona szesnastu najlepszych drużyn w tych rozgrywkach.