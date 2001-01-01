 5 sygnałów, że możesz odzyskać swoją ex - psycholog z Instytutu Psychologii Związków wyjaśnia

Rozstanie nigdy nie jest łatwe. Zostawia pustkę, niedopowiedzenia i pytania, które potrafią męczyć tygodniami. Najczęściej to jedno: czy mamy jeszcze szansę wrócić do siebie? Eksperci z Instytutu Psychologii Związków podkreślają, że w wielu przypadkach powrót jest możliwy – pod warunkiem, że pojawiają się konkretne sygnały. Jakie? Poniżej znajdziesz pięć z nich.

Co decyduje o tym jak duże masz szanse, żeby odzyskać Ex po rozstaniu?

Wbrew pozorom, większość rozstań nie dzieje się dlatego, że uczucie nagle znika. Powodem są raczej: brak rozmów, stres dnia codziennego, rutyna czy niewyjaśnione konflikty.

– To dobra wiadomość – podkreślają specjaliści z Instytutu Psychologii Związków. – Bo skoro fundamenty nie zostały zniszczone, można próbować je odbudować.

1. Byliście długo razem

Czas gra na Twoją korzyść. Jeśli związek trwał kilka lat, a nie kilka tygodni, to znak, że łączyło Was coś więcej niż przelotna fascynacja. Długa relacja oznacza wspólne doświadczenia, wspomnienia i nawyki, które trudno tak po prostu wymazać z pamięci.

2. Możecie widywać się przy okazji

Wspólne znajomości, praca, dzieci czy nawet mieszkanie w tej samej okolicy – wszystko to sprawia, że kontakt między Wami nie urywa się całkowicie. Każda okazja do spotkania to naturalny sposób na odbudowanie więzi, bez wymuszania i presji.

3. Mieliście dobry okres w swoim związku

Każdy związek ma wzloty i upadki, ale jeśli w Waszej historii było dużo dobrych chwil, to jest się do czego odwołać. Silne, pozytywne wspomnienia często sprawiają, że druga osoba zaczyna myśleć: „może jednak warto spróbować jeszcze raz?”.

4. Druga strona jest otwarta na kontakt

Nie chodzi o to, że od razu chce się spotykać czy rozmawiać godzinami. Wystarczy, że nie unika wiadomości i nie zamyka się całkowicie. Nawet krótkie odpowiedzi czy zgoda na krótkie spotkanie pokazują, że nie wszystkie mosty zostały spalone.

5. Brak osoby trzeciej

Najtrudniej odzyskać ex, kiedy jest już w nowym związku. Jeśli jednak druga strona nie ma partnera, szanse są zdecydowanie większe. Wolna przestrzeń emocjonalna sprawia, że łatwiej jest wrócić do dawnych uczuć i odbudować relację.

Najczęstsze błędy po rozstaniu

Nawet jeśli pojawiają się dobre sygnały, łatwo je zniweczyć. Do największych błędów należą:

desperackie próby kontaktu,

prośby i błagania o powrót,

udawanie obojętności, choć widać cierpienie,

wzbudzanie zazdrości na siłę.

Takie działania przynoszą efekt odwrotny – zamiast zbliżyć, oddalają jeszcze bardziej.

Co robić zamiast?

Psychologowie z Instytutu Psychologii Związków radzą, aby najpierw odzyskać spokój i równowagę. Dopiero wtedy można myśleć o odbudowie relacji. Ważne jest stopniowe działanie – od neutralnych rozmów, przez odbudowę zaufania, aż po powrót do bliskości.

Profesjonalna pomoc – kiedy warto?

Po rozstaniu trudno zachować obiektywizm. Działając pod wpływem emocji, łatwo popełnić błędy, które mogą zamknąć szansę na powrót. Dlatego coraz więcej osób korzysta ze wsparcia psychologów, którzy potrafią spojrzeć na sytuację z dystansu i wskazać najlepszą drogę.

