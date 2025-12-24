Agatowa.pl - nowa inwestycja właśnie ruszyła

Czy można mieszkać pod miastem, a jednocześnie w mieście? Jak połączyć ekologię z codzienną ekonomią? Spółka Agatowa swoim projektem daje rozwiązanie tego dylematu. Oferta mieszkaniowa jest atrakcyjna, konkurencyjna oraz dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Ruszyła sprzedaż I-go etapu inwestycji o nazwie Agatowa. Właśnie w obrębie ulicy Agatowej w Gronowie Górnym powstanie nowoczesne osiedle ekologicznych domów. Położenie na wyżynie oraz lasy i łąki wokół gwarantują czyste powietrze i zdrowy mikroklimat. Miejsce to stwarza idealne warunki do życia. Szkoła i przedszkole są oddalone o 2 kilometry, zaś Węzeł Wschód jest dwa kilometry dalej. Możemy korzystać z pobliskiej stadniny koni lub udać się na któreś z wielu dobrze prosperujących łowisk wędkarskich. Elbląska Bażantarnia oddalona jest o 4km i możemy tam dojść leśnymi szlakami. To właśnie z tak urokliwą okolicą będzie sąsiadować nowe osiedle.



Ekologia = ekonomia

Na dużych działkach (od 550 do 1000 m2 dla każdego właściciela) powstają domy w zabudowie bliźniaczej. Wszystkie budynki zostały zaprojektowane tak, aby dostarczyć mieszkańcom dużo światła słonecznego. Połączone podwójną ścianą bliźniaki zapewnią ciszę i komfort domu jednorodzinnego. Każdy lokal wyposażono w gruntową pompę ciepła połączoną z wysokowydajnym dolnym źródłem (160 metrów pionowych odwiertów). Inteligentne sterowanie, dostęp online, podłogowe ogrzewanie w całym domu oraz system rekuperacji to gwarancja ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań dostępnych w nowoczesnym budownictwie. Pomimo wyższego kosztu pierwotnego inwestycja daje znaczące oszczędności w całorocznej eksploatacji. Wybrana kombinacja technologii to najtańszy obecnie sposób użytkowania nieruchomości.

Oferta "build to suit"

Domy o powierzchni 125 m2 to propozycja dla średniej wielkości rodziny. Rezerwacja na etapie budowy daje możliwość dopasowania inwestycji do indywidualnych potrzeb kupującego ("build to suit"). Klienci mogą dokonać szeregu zmian w swoim przyszłym lokalu. Indywidualne podejście do każdej inwestycji pozwala dowolnie przesunąć ściany działowe, powiększyć lub zmniejszyć łazienki, przesunąć punkty wodne i dopasować elektrykę do swoich indywidualnych potrzeb. Dom zostanie zbudowany według wspólnie przygotowanej koncepcji.



Konkurencyjna propozycja

Inwestycja jest prowadzona we współpracy z bankiem, który gwarantuje klientom bezpieczeństwo środków poprzez rachunki powiernicze i kontrole poszczególnym etapów.

To najlepsza propozycja na rynku - przekonuje Maciej Kurowski, przedstawiciel Dewelopera - żadna oferta w standardzie nie jest tak atrakcyjna. Inwestycja ma szereg zalet, przede wszystkim lokalizacja, duże działki i domy, nowoczesne rozwiązania obniżające koszty utrzymania oraz dojazd drogą asfaltową - wylicza przedsiębiorca.

Rozpoczęcie prac budowlanych już nastąpiło a zakończenie pierwszego budynku planowane jest na trzeci kwartał 2026 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie agatowa.pl. Tutaj znajdziesz układ wnętrza budynku.