 Al Dach. Ponad 20 lat doświadczenia w obróbce blach

- Al Dach to firma rodzinna. Mój ojciec był dekarzem, fach przeszedł z ojca na syna. Wykonałem tysiące obróbek blacharskich, wiele z nich na nowych inwestycjach deweloperskich – mówi Andrzej Lubowiecki, który razem z żoną Małgorzatą prowadzą firmę. Zapraszają do siedziby przy ul. Łęczyckiej 24 D, by przekonać się na własne oczy, jak wygląda profesjonalna obróbka blach. Zobacz zdjęcia.

Materiał do produkcji elementów dekarskich jest w firmie Al Dach dostępny od ręki. Wystarczy złożyć zamówienie, podać interesujące klienta wymiary i poczekać kilka dni na realizację.

– Czas oczekiwania zależy oczywiście od ilości zamówionych produktów. Wykonujemy je na podstawie wymiarów podanych przez klienta, służymy doradztwem, by dany produkt nie tylko spełniał swoje zadanie po zamontowaniu, ale też by był estetyczny – mówi Andrzej Lubowiecki, wielokrotny zdobywca tytułu Dekarza Roku.

Al Dach korzysta z blach znanych polskich producentów wysokiej jakości: stalowych, miedzianych, alu cynkowych, tytan cynkowych. Wykonuje rury, rynny, parapety, wiatrownice, a także obróbki balkonów czy tarasów. Dysponuje maszynami, które pozwalają na obróbki blacharskie do 4 metrów długości. Posiada tytuł Certyfikowanego Dekarza Braas.

- Mamy ponad 20 lat doświadczenia. Al Dach to firma rodzinna. Mój ojciec był dekarzem, fach przeszedł z ojca na syna. Wykonałem tysiące obróbek blacharskich, wiele z nich na nowych inwestycjach deweloperskich – mówi Andrzej Lubowiecki, który razem z żoną Małgorzatą prowadzi firmę. – Wykonujemy wszystkie produkty, które są z blachą związane.

Al Dach

Ul. Łęczycka 24 D

82-300 Elbląg

Tel. 503 192 172