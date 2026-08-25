Bezmiar okazji w Castoramie Elbląg. Wielka wyprzedaż od 26 sierpnia!

Końcówka wakacji to dobry moment, żeby zrealizować odkładane plany związane z domem, mieszkaniem czy ogrodem. Od 26 do 30 sierpnia Castorama Elbląg zaprasza na Wielką Wyprzedaż. Na klientów czekają setki produktów w super cenach, a tegorocznej akcji towarzyszy hasło "Bezmiar okazji".

Remont łazienki, odświeżenie pokoju, zmiany w kuchni, prace w ogrodzie, a może uzupełnienie domowego warsztatu? Lista rzeczy, które „przydałoby się zrobić", potrafi być długa. Wielka Wyprzedaż może być dobrym momentem, żeby część z tych planów w końcu zrealizować.

Pięć dni na zakupy!

Przez pięć dni w Castoramie Elbląg będzie można szukać przecenionych produktów na różnych działach sklepu. Warto przyjść z przygotowaną listą potrzebnych rzeczy, ale też dobrze rozejrzeć się na miejscu – podczas wyprzedaży można trafić na produkt, którego zakup do tej pory odkładaliśmy. Akcja skierowana jest zarówno do osób planujących większe prace, jak i tych, którzy chcą po prostu coś poprawić, wymienić lub odświeżyć w swoim najbliższym otoczeniu.

Warto zajrzeć wcześniej

Wyprzedaż potrwa tylko kilka dni, a dostępność poszczególnych produktów zależy od zapasów. Jeśli więc mamy na liście coś konkretnego, lepiej nie zostawiać wizyty na ostatnią chwilę.

Może właśnie końcówka wakacji będzie impulsem, żeby zrobić to, co od miesięcy czeka na swoją kolej?

Bezmiar okazji do -80 proc.

26–30 sierpnia 2026 r.

Castorama Elbląg