 Blacharnio-lakiernia Toyota Knedler w Elblągu już otwarta

Toyota Jacek Knedler może pochwalić się rozpoczęciem kolejnego ważnego rozdziału w historii firmy w Elblągu i regionie. Przy ul. Lotniczej 6 powstała właśnie nowa blacharnio-lakiernia marki. Zobacz zdjęcia z uroczystego otwarcia.

Kolejny krok w 30 latach rozwoju w Elblągu

– Otwarcie inwestycji, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie lata – nowej blacharni i lakierni – to dla nas szczególna chwila. Był to wymagający proces, ale od początku wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć miejsce nowoczesne, efektywne i odpowiadające na realne potrzeby naszych klientów – podkreślił podczas uroczystości Jacek Knedler.

Podziękowania skierował również do przedstawicieli Toyota Central Europe, towarzystw ubezpieczeniowych oraz przyjaciół firmy za obecność, a także do wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji – pracowników, partnerów i wykonawców.

– Toyota Knedler od 30 lat rozwija się w Elblągu. Robimy to konsekwentnie, krok po kroku, zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia. Nowa blacharnia i lakiernia to kolejny etap tej drogi – inwestycja w jakość, technologię, ale przede wszystkim w ludzi – nasz zespół, który każdego dnia buduje zaufanie klientów.

Gratulacje z okazji otwarcia złożyli m.in. przedstawiciele Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej oraz Toyota Central Europe.

Maksymalne zadowolenie klienta

- W styczniu 2027 roku będziemy obchodzić 30-lecie Toyota Jacek Knedler w Elblągu. Od zawsze jestem związany z lakiernictwem – mój tata prowadzi lakiernię od ponad 55 lat, jedną z pierwszych w mieście. Pamiętam, jak opowiadał mi historię, że na lakierowanie jednego samochodu szło 20 litrów lakieru Nitro, a kolor był dorabiany farbkami plakatowymi (śmiech). Postanowiłem stworzyć nowy obiekt wyposażony w najlepszą technologię na rynku. Naszym celem jest maksymalne zadowolenie klienta i obsługa na najwyższym poziomie – tak jak robimy to w dziale handlowym oraz serwisie mechanicznym w salonie Toyoty w Kazimierzowie – mówi Jacek Knedler.

– Od początku przyświeca nam jedna idea: budowanie zaufania poprzez jakość. Nowa blacharnia i lakiernia to naturalna konsekwencja 30 lat pracy. To nowoczesny obiekt, wyposażony m.in. w komorę lakierniczą z technologią endotermiczną – rozwiązanie unikatowe w skali województwa – dodaje Bartosz Ożarowski, dyrektor zarządzający Toyota Jacek Knedler w Elblągu.

Jak podkreśla, inwestycja nie jest zwieńczeniem rozwoju, lecz kolejnym impulsem do dalszego działania.

– Pracujemy zgodnie ze standardami importera, przechodzimy regularne audyty i stosujemy najwyższe procedury jakościowe. To daje naszym klientom pewność, że ich samochody trafiają w dobre ręce. Wykonujemy również naprawy blacharsko-lakiernicze innych marek – każdorazowo ustalane indywidualnie. Najważniejsze jest dla nas to, by na końcu obroniła się jakość.

Istotnym filarem działalności pozostaje zespół.

– Tworzą go doświadczeni profesjonaliści – od blacharzy i lakierników po pracowników biurowych. Otwierając nowy obiekt, wrzucamy wyższy bieg. To także oznacza rozwój zespołu i zwiększenie zatrudnienia. Mając takie możliwości, chcemy wykorzystać je nie w 100, a w 200 procentach.

Pełna innowacja

- Otwarcie tego miejsca to duża radość osobista i zawodowa, bo zrealizował się plan, który chcieliśmy wdrożyć od lat - mówi Adam Wygocki z Toyota Central Europe. - W naszej sieci dealerskiej przybył kolejny nowoczesny serwis, dobrze wyposażony i spełniający wszelkie wymogi określone przez producenta zarówno marki Toyota jak i marki Lexus. Zależy nam na tym, aby gwarancja oferowana przez producenta przy zakupie nowych aut była realizowana poprzez stałą opiekę nad klientem, stąd gwarancja dotycząca kwestii związanych z perforacją korozyjną jest 12-letnia – zaznacza nasz rozmówca. – To leży po naszej stronie, żeby naprawy wykonywane były szybko, dobrze, w dobrym środowisku i żeby te środowisko spełniało wymogi unijne w kwestii ekologii – dodaje Adam Wygocki.

- Ten warsztat charakteryzują najnowocześniejsze rozwiązania, to pełna innowacja hybrydowa – mówi Karol Ukleja, współwłaściciel Autokolor Ukleja, który uczestniczył w otwarciu. – Kabina lakiernicza wyróżnia się tym, że podczas wygrzewania elementu nie emituje do środowiska CO2. Wygrzewanie jest wspomagane palnikiem gazowym o bardzo małej mocy, w skali roku jest on używany maksymalnie 2-3 miesiące w roku, podczas gdy w standardowych lakierniach nie da się uniknąć ciągłej emisji i wysokich kosztów zużycia gazu. Rozwiązania tu zastosowane są też korzystne dla klienta. Po wylakierowaniu danego elementu powłoka jest jak fabryczna, nie ma tzw. przysiadania, przygasania powłoki lakierowej. Technologia ogranicza też emisje lotnych związków organicznych w stosunku do standardowej lakierni, a czas pracy jest mniejszy o 30-40 proc. Zamiast czterech samochodów dziennie jesteśmy w stanie zrobić pięć.

Nasz rozmówca dodaje, że rozwiązania są też korzystne dla samych lakierników. W kabinie pracuje się w ciszy, w pracy pomaga dobre oświetlenie ledowe, są również odpowiednie rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa.

- Podsumowując: to kabina w pełni hybrydowa, ekologiczna, skracająca czas pracy lakiernika, bezpieczna. To wszystko zostało wzięte pod uwagę, żeby klient się cieszył najlepszym efektem - wylicza nasz rozmówca.

