 Chata grillowa - integracja rodzinna i firmowa w mieście, a jednocześnie wśród przyrody

Imprezy firmowe i rodzinne coraz częściej odchodzą od klasycznych sal bankietowych na rzecz bardziej naturalnych, swobodnych przestrzeni. Dlatego chata grillowa pośród przyrody zyskuje ogromną popularność. To połączenie komfortu, klimatu i bliskości natury, które tworzy atmosferę sprzyjającą integracji i odpoczynkowi. Zobacz zdjęcia.

Bliskość natury – naturalny sposób na relaks

Otoczenie zieleni, śpiew ptaków i świeże powietrze mają ogromny wpływ na samopoczucie uczestników. W przeciwieństwie do zamkniętych przestrzeni miejskich, chata grillowa pozwala oderwać się od codziennego zgiełku i stresu. Taki kontakt z naturą działa odprężająco, poprawia nastrój i sprzyja budowaniu pozytywnych relacji.

Swobodna, nieformalna atmosfera

Chata grillowa to miejsce, które z założenia tworzy luźny klimat. Brak sztywnego dress code'u i oficjalnych zasad sprawia, że goście czują się bardziej komfortowo i naturalnie. Dzięki temu rozmowy przebiegają swobodniej, a integracja w gronie rodzinnym i firmowym jest bardziej autentyczna i efektywna.

Idealne warunki do integracji

Wspólne grillowanie czy siedzenie przy ognisku sprzyjają budowaniu więzi. Taka forma spotkania pomaga przełamać bariery między pracownikami i poprawia komunikację w zespole i rodzinie.

Solidne zadaszenie, osłonięcie od wiatru i nagrzewnice sprawdzają się w każdych warunkach pogodowych od wiosny do jesieni. A dogodna komunikacja i miejsca parkingowe ułatwiają Gościom dotarcie na miejsce.

Zamów z wyżywieniem lub bez

Mix grillowanych mięs, warzywa z grilla, pikle, sosy, sałatki, napoje: 115 zł/os./3 godz./dla min. 30 osób. Możliwość przedłużenia spotkania.

Lub sama chata bez wyżywienia: np. 1 200 zł/do 40 os./do 6 godz. Opcja dostępu do kuchni.

Hotel Młyn Aqua SPA w Elblągu, ul. Kościuszki 132

Chata mieści do 85 Gości.

j.zelik@hotelmlyn.com.pl

tel. 722-390-880

