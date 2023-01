 Co grozi za brak ubezpieczenia samochodu?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego zarejestrowanego pojazdu w Polsce. Za jego brak grożą kary. Może je nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak konsekwencje finansowe mogą być znacznie większe niż jedynie kara od UFG. Dlaczego posiadanie ubezpieczenia jest tak ważne, jakie są kary i jak ich uniknąć? Na te pytania odpowiadamy w tym artykule.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, to musisz pamiętać o tym, aby był on objęty polisą. Nawet jeśli tylko przez jeden dzień samochód nie będzie ubezpieczony, musisz liczyć się z tym, że zostanie na Ciebie nałożona kara. Dlatego, jeśli kupujesz nowy samochód, już w dniu rejestracji powinieneś posiadać aktywną polisę OC.

Ile wynosi kara za brak OC

Wysokość kary zależy od tego, jakiego pojazdu sprawa dotyczy oraz jak długo nie miał polisy.

W przypadku samochodów osobowych kara za brak OC do 3 dni wynosi 1200 zł, od 4 do 14 dni 3010 zł, a powyżej 14 dni 6020 zł,

właściciele samochodów ciężarowych, którzy nie będą mieli polisy do 3 dni, zapłacą 1810 zł, od 4 do 14 dni 5220 zł, a powyżej 14 dni 9030,

jeśli chodzi o motocykle, to kara za nie posiadanie OC do 3 dni wynosi 200 zł, od 4 do 14 dni 500 zł i powyżej 14 dni to 1000 zł.

Są to stawki nawet o kilkaset złotych wyższe niż w zeszłym roku, co wynika z podniesienia minimalnego wynagrodzenia

Kto może sprawdzić ważność ubezpieczenia?

Jednostką, która gromadzi wszelkie informacje dotyczące polis OC, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli UFG. To on nakłada kary. Dzięki rozbudowanemu systemowi informatycznemu może wykryć, w przypadku jakiego samochodu przestano wykupywać polisę. Jednak do weryfikacji ważności polisy uprawnione są także inne organy. Są nimi:

Inspekcja Ochrony Środowiska,

Inspekcja Celna,

Inspekcja Transportu Drogowego,

Straż graniczna,

Policja

Jeśli tylko któryś z wymienionych organów wykryje, że nie posiadasz ubezpieczenia OC, powiadomi o tym UFG, które nałoży karę we wspomnianej wyżej wysokości.

Wypadek bez ważnego OC

Kara za brak OC może okazać się wysoka, jeśli spowodujesz wypadek bez ważnego ubezpieczenia. Wprawdzie poszkodowanym odszkodowanie wypłaci UFG, ale to od Ciebie będzie domagać się zwrócenia tej kwoty. W takim przypadku będziesz musiał pokryć koszty z własnej kieszeni. Nierzadko są to kwoty będące wielokrotnością kary za sam brak OC. Aby się od tego uchronić, sprawdź ofertę LINK4 pod tym linkiem: https://www.link4.pl/ubezpieczenie-samochodu i ubezpiecz swój samochód.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Najlepiej po prostu pamiętać o jego wykupieniu Z reguły towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiło się polisę, samo przypomni Ci o konieczności jej przedłużenia. Warto też skorzystać z aplikacji UFG o nazwie „Na wypadek”. Możesz w niej zarządzać polisami, a aplikacja sama powiadomi Cię, jeśli będzie się zbliżał koniec ważności polisy.

Jeśli decydujesz się na kupno używanego samochodu, to sprawdź, czy posiada on aktualne OC. Sprzedający w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży musi Ci przekazać ważną polisę. Kolejnym krokiem, jaki powinieneś wykonać, będzie poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym pojazd jest ubezpieczony, o fakcie nabycia pojazdu z ich polisą .

Jak sprawdzić, czy samochód ma ubezpieczanie?

W kilka chwil możesz to zrobić na stronie www.ufg.pl w zakładce „Baza OC i AC”. Wystarczy, że wybierzesz datę oraz podasz numer rejestracyjny lub VIN samochodu. Zobaczysz informację, czy dany pojazd posiadał ważne ubezpieczenie w wybranej przez Ciebie dacie. Oprócz tego będziesz mógł także dowiedzieć się, w jakim towarzystwie miał na ten czas wykupioną polisę. Również we wspomnianej aplikacji można sprawdzić ważność polisy. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji różnych zdarzeń drogowych.

Jeżeli chcesz wykupić ubezpieczenie samochodu, zachęcamy do sprawdzenia oferty na stronie LINK4. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl

Materiał powstał we współpracy z LINK4.

---artykuł sponsorowany---