Co warto zobaczyć na wyspie Kos? Greckie wakacje w 2021 roku

Oszałamiająco piękna, położona zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy Turcji grecka wyspa Kos kusi nie tylko wspaniałymi widokami, piaszczystymi plażami oraz błękitnymi wodami. To przede wszystkim doskonałe miejsce na letnie wakacje, zarówno dla turystów poszukujących uroków dzikiej przyrody, jak i osób podążających śladami starożytnej historii. Oto Kos, jakiego jeszcze nie znacie!

Wyspa Kos – pogoda w lecie

Na południowo-wschodniej części Morza Egejskiego, w paśmie łańcucha Dodekanezu, znajduje się trzecia co do wielkości, zaraz po Rodos i Karpathos, grecka wyspa Kos. Takie położenie w klimacie śródziemnomorskim gwarantuje doskonałą pogodę od maja aż do października – temperatura w letnich miesiącach oscyluje w granicy 28°C, zaś wody między 16°C a 28°C. Niegroźne są także opady – w ciągu roku aż 243 dni są suche, cechujące się stosunkowo wilgotnym powietrzem na poziomie 64%.

Kos – co warto zobaczyć?

Cała wyspa Kos podzielona jest na trzy gminy: Dikaios, Irakleides (jest największa, zajmuje aż 55% wyspy) oraz Kos. Właśnie to ostatnie miasto powinno zainteresować wszystkich miłośników historii starożytnej Grecji. Znajduje się tu jeden z największych rynków miejskich, które stanowiło ważne centrum handlowe ówczesnego imperium. Nie powinno zatem nikogo zadziwić, iż wokół placu znajduje się wiele wykopalisk archeologicznych, a także Muzeum Archeologiczne przy Platia Eleftherias. Prócz śladów kultury rzymskiej, na wyspie można zwiedzić dwa czynne meczety: Hassana Paszy oraz Defterdar.

Co jeszcze warto zobaczyć na wyspie Kos? Godny uwagi jest z pewnością XIV-wieczny zamek joannitów oraz ruiny fortecy z czasów bizantyjskich. W ich pobliżu znajduje się liczący blisko 700 lat platan klonolistny – według legend to właśnie w cieniu tych drzew nauczać miał sam Hipokrates, rodowity mieszkaniec wyspy.

Rzymska Casa Romana z II wieku naszej ery stanowi przykład świetnie odrestaurowanej willi z 36 pokojami, która rzuca pewnie światło na to, jak żyła bogata część społeczeństwa na początku wieku. Podobnie jak dobrze odrestaurowany Odeon, dawne konserwatorium muzyczne oraz miejsce zgromadzeń senackich. Co ciekawe, do tej pory w okresie letnim jest używany jako lokalny klub muzyczny na świeżym powietrzu.

Co warto zjeść, będąc na Kos? Jak czytamy na stronie TUI: Warto spróbować słodkości, takich jak loukoumades, czyli niewielkich pączków oblanych miodem […] grillowany ser feta, pieczone bakłażany czy faszerowaną paprykę. Do niemal każdej potrawy należy dodać kieliszek ouzo, wina lub szklankę soku ze świeżo wyciskanych pomarańczy. Koniecznie trzeba spróbować lokalnie produkowanej lemoniady sodowej na bazie świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego lub cytrynowego. Marka Natur stała się znakiem towarowym greckiej wyspy.

Kos jako baza wypadowa

Wyspa Kos to świetna baza wypadkowa dla fakultatywnych wycieczek. I to nie tylko na inne greckie wyspy, ale również do tureckiego Bodrum, słynącego z licznych zabytków, ze znakomitej bazy rozrywkowej w postaci nocnych klubów oraz szerokiej oferty sportów wodnych. Należy jedynie pamiętać o tym, by wykupić turystyczną wizę turecką.

Warto udać się na wulkaniczną wyspę Nisyros, a także Kalimnos słynącej z połowu gąbek. Kastri to raj dla osób ceniących ciszę i samotność. Na leżącej zaledwie 200 metrów od Kos maleńka wyspa skrywa w sobie surowe, skaliste oblicze natury. Znajduje się na niej mały, biały kościół z niebieskim dachem.

Wioska Antimachia, znajdująca się 24 km od Kos, mogłaby uchodzić na symbol greckiej architektury: ciche uliczki, wysokie białe ściany ozdobione różnego rodzaju freskami oraz motywami roślinnymi stanowią idealne miejsce do zrobienia kilku wakacyjnych zdjęć. Tuż obok wioski znajdują się ruiny zamku z XIV wieku oraz dwóch pobliskich kościołów. Rycerze św. Jana odbudowali go XIV wieku, by bronić się w ten sposób przed atakami piratów i tureckimi najazdami. Finalnie zdobyli oni zamek w 1523 roku i opuścili go dopiero w 1871 roku. W Antimachii znajduje się również Muzeum Folkloru, którego główną atrakcję stanowi tradycyjny, grecki dom oraz jeden z nielicznie czynnych młynów Amallos.

Nie sposób przegapić dawnej stolicy Kos – wioski Palio Pili na zboczu góry Dikeos, położonej 16 km. Znajdują się tu ruiny bizantyjskiego zamku założonego w IX wieku oraz trzy kościoły (Panaghia Kastriani, Aghios Antonios i Taxiarches) z dobrze zachowanymi, pięknymi malowidłami ściennymi. Dlaczego Grecy postanowili przenieść stolicę do samego Kos? Odpowiedzialna była za to epidemia cholery w XIX wieku.

Asklepion to kolejny ważny zabytek, którego nie sposób przeoczyć – dedykowany bogowi medycyny Asklepiosowi stanowił dawne centrum uzdrowiskowe, pełne łaźni oraz świątyń. Niedaleko, bo w wiosce Platani, znajduje się dawna synagoga oraz dobrze zachowany cmentarz żydowski. Miłośnicy greckiej kuchni koniecznie muszą spróbować tamtejszych dań wykorzystujących dodatkowo azjatyckie przyprawy.

Plaże na Kos

Jeśli zależy nam na błogim lenistwie wśród piaszczystych plaż, warto rozważyć zameldowanie w hotelu w pobliżu plaży Agios Stefanos (cechuje się mieszanką białego piasku i kamyków oraz piękną, turkusową wodą), Tigaki (długa, piaszczysta, z licznymi tawernami u jej wybrzeży) lub też nieco dziką plażę Cavo Paradiso (z surowymi, urwistymi zboczami skalnymi).

Na wschód od Kefalos znajduje się wyspa Paradise – swoją nazwę wzięła dzięki obecności bladego piasku i płytkiej, czystej wody. W okresie letnim znajdują się tu liczne nadmuchiwane atrakcje wodne dla dzieciaków, zaś dorośli mogą wypożyczyć leżaki z parasolami lub też oddać się wodnemu szaleństwu i popływać na nartach wodnych lub łódką w kształcie wielkiego, nadmuchiwanego banana.

Wycieczki na Kos – ceny i warunki pobytu

Wycieczki na Kos to jedne z najpopularniejszych kierunków podróży. Można się tam dostać lotem czarterowym lub też korzystając z przesiadki na ateńskim lotnisku. Szeroka oferta biura podróży TUI uwzględnia zarówno preferencje osób, które marzą o wakacjach last minute typu all inslusive (z posiłkami w formie bufetu, basenem oraz licznymi atrakcjami dla dzieci), jak i podróżujących, którym zależy jedynie na noclegu lub też opcji HB (nocleg i śniadanie). Ceny za pełen pakiet wynoszą od 2300 złotych za osobę, zaś w przypadku wykupienia samego śniadania rozpoczynają się od 1855 złotych netto.

Planując z wyprzedzeniem wakacyjną podróż, można sporo zaoszczędzić: 7 wrześniowych noclegów ze śniadaniem w dwugwiazdkowym hotelu Kos Bay i przelotem z Katowicami to koszt zaledwie 1152 złotych od osoby. Z kolei zakwaterowanie w hotelu 4* The Aeolos Beach Hotel ze śniadaniami i obiadokolacjami w październikowym terminie wynosi 1570 złotych.

Jak widać, wycieczki na Kos wcale nie muszą być drogie. Wystarczy odwiedzić stronę TUI lub udać się do jednego z biur podróży, by wybrać dla siebie najlepszą opcję, zarówno pod względem finansowym, jak i oferowanych usług.

Hotele na Kos – podatek turystyczny

W hotelach Kos dodatkowe atrakcje oraz napiwki umieszcza się w euro: warto zabrać ze sobą trochę gotówki, bowiem każdy przyjeżdzający musi uiścić podatek zależny od klasy hotelu. Dla obiektów 1* i 2* wynosi ona 0,5 euro za dobę, dla 3* 1,5 euro, 4* 3 euro oraz 4 euro dla hoteli w standardzie 5*.

Wycieczki na Kos 2021 – czy są bezpieczne?

Mając na uwadze światową pandemię COVID-19 oraz obostrzenia wynikające z zachowania środków ostrożności, wielu turystów ma wątpliwości wobec zagranicznego wyjazdu z obawy przed przymusową kwarantanną. Biura podróży są zobligowane do przedstawienia wytycznych dotyczących wyjazdu do danego kraju. TUI na swojej stronie internetowej poświęconej warunkom podróży na bieżąco aktualizuje wszystkie dane dotyczące wycieczki do Grecji: zwolnione z testu są osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy, zaś pozostali są zobligowani do wykonania testu RT-PCR (obowiązek ten dotyczy również dzieci od 5. roku życia).

Dodatkowo podróżujący z biurem TUI są objęci ubezpieczeniem i w ramach wariantów Standard oraz Optymalny w przypadku pozytywnie zdiagnozowanego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 będą mieli pokryte koszty leczenia do pełnych sum wybranego wariantu.

Opcjonalnie można wykupić wyższy pakiet ubezpieczenia All Inclusive we współpracy z Allianz: przewiduje zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z podróży w przypadku zachorowania lub kwarantanny, które nie zakończą się przed planowaną datą rozpoczęcia wyjazdu. Co ciekawe, ubezpieczenie nie zawiera wyłączenia zdarzeń pod wpływem alkoholu – aż 3 na 5 klientów TUI decyduje się na tego typu rozwiązanie.

Firma zadbała również o podniesienie środków ochrony na lotnisku oraz w trakcie transferu lotnisko-hotel. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Standardy bezpieczeństwa w grupie TUI.

