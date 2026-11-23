Czy automatyzacja HR wymaga zmiany oprogramowania? Jak wykorzystać to, co firma już ma?

W większości firm automatyzacja HR nie wymaga wymiany programów, z których dział kadr korzysta na co dzień. Program kadrowo-płacowy, arkusze kalkulacyjne, poczta, kalendarz i komunikator zespołowy mogą zostać na swoim miejscu. Brakuje zwykle jednego elementu: rzetelnego źródła danych o czasie pracy i nieobecnościach, które przekazuje informacje dalej bez ręcznego przepisywania. W tym artykule wyjaśniamy, jak ocenić obecne narzędzia, które procesy zautomatyzować w pierwszej kolejności i kiedy zmiana systemu rzeczywiście ma sens.

Co oznacza automatyzacja HR w praktyce

Automatyzacja HR to przeniesienie powtarzalnych czynności kadrowych na system, który wykonuje je według ustalonych reguł. Chodzi o zadania, które dziś zajmują kadrom i kierownikom kilka godzin w tygodniu, choć nie wymagają decyzji eksperckiej:

sumowanie godzin pracy i nadgodzin w okresie rozliczeniowym,

sprawdzanie, czy pracownik ma jeszcze dni urlopu, zanim przełożony zaakceptuje wniosek,

przenoszenie zatwierdzonych nieobecności do grafiku i kalendarza zespołu,

przygotowywanie zestawień dla działu płac i kierowników,

przypominanie o wnioskach i korektach, które czekają na decyzję.

Każda z tych czynności opiera się na danych o czasie pracy. Jeżeli dane są zbierane na papierowych listach obecności lub w ręcznie uzupełnianym arkuszu, żadne narzędzie nie przetworzy ich automatycznie. Dlatego punktem wyjścia jest uporządkowanie ewidencji, a dopiero potem łączenie jej z innymi programami.

Dlaczego wymiana całego oprogramowania rzadko jest konieczna

Programy kadrowo-płacowe są zwykle dobrze dopasowane do firmy: mają skonfigurowane składniki wynagrodzeń, historię zatrudnienia i zestawy deklaracji. Ich wymiana oznacza migrację danych, szkolenia i okres równoległej pracy w dwóch systemach. Dla większości organizacji ten koszt jest nieproporcjonalny do korzyści.

Znacznie częściej problem leży na styku narzędzi. Kadry otrzymują dane o obecnościach w różnych formatach, kierownicy prowadzą grafiki we własnych plikach, a wnioski urlopowe krążą mailem. Automatyzacja polega więc na tym, żeby jedno narzędzie zbierało dane u źródła i przekazywało je do programów, które firma już ma.

Jakie narzędzia firma zwykle już ma

Zanim pojawi się decyzja o zakupie, warto spisać obecne narzędzia i sprawdzić, jaką rolę mogą pełnić w zautomatyzowanym procesie.

Narzędzie Typowa rola dziś Rola po automatyzacji Program kadrowo-płacowy Ręczne wprowadzanie godzin i nieobecności Import gotowego zestawienia czasu pracy Excel lub Google Sheets Ręcznie prowadzone grafiki i listy Automatycznie zasilany rejestr wniosków lub raportów Poczta e-mail Wysyłanie wniosków i list obecności Odbiór cyklicznych raportów w ustalonych terminach Kalendarz (Google, Outlook) Ręczne wpisywanie urlopów Automatyczne wpisy po akceptacji urlopu Slack lub Microsoft Teams Ustalenia między kierownikami Powiadomienia o wnioskach i zdarzeniach ERP lub system rekrutacyjny Osobna baza pracowników Synchronizacja listy pracowników

Taka inwentaryzacja pokazuje, że większość potrzebnych elementów już działa. Brakuje połączenia między nimi i jednego miejsca, w którym rejestrowany jest czas pracy.

Procesy, w których automatyzacja daje najszybszy efekt

Wnioski urlopowe

Pracownik składa wniosek w aplikacji, system sprawdza dostępny limit i powiadamia przełożonego. Po akceptacji nieobecność trafia do grafiku, a bilans dni wolnych aktualizuje się bez udziału kadr. Niewykorzystane dni mogą przejść na kolejny rok jako urlop zaległy.

Grafiki pracy

Wzorzec zmian, na przykład system czterobrygadowy lub praca w niepełnym wymiarze, można rozłożyć na całe miesiące lub kwartały dla wybranych działów. Dni wolne i święta są uwzględniane automatycznie, co ogranicza ryzyko błędów w planowaniu.

Nadgodziny i okres rozliczeniowy

Czas pracy sumuje się w okresie rozliczeniowym, a nadwyżki mogą być zaliczane na poczet braków. Kadry otrzymują gotowe dane zamiast liczyć godziny z kilku źródeł.

Raporty dla płac i kierowników

Zestawienia dzienne, tygodniowe lub miesięczne mogą być wysyłane e-mailem o stałej porze, osobno do każdego kierownika lub do działu płac. Eksport do formatów XLSX i CSV pozwala przenieść dane do programu kadrowo-płacowego lub arkusza bez przepisywania.

Jak połączyć ewidencję czasu pracy z obecnymi systemami

System do rejestracji czasu pracy staje się w tym modelu źródłem danych, które zasila pozostałe narzędzia. W RCPonline automatyzacja HR działa na trzech poziomach.

Automatyzacje wbudowane w panel. Obieg wniosków urlopowych, generator grafików, bilansowanie nadgodzin, zaokrąglanie czasu do ustalonych widełek, raporty mailowe i przypomnienia działają bez dodatkowej konfiguracji zewnętrznej. Integracja z Zapier. Zdarzenia z systemu, takie jak nowy wniosek czy odbicie wejścia i wyjścia, mogą trafiać do Slacka, Microsoft Teams, Google Sheets, Excela Online lub kalendarza zespołu. Dodanie pracownika w CRM lub systemie rekrutacyjnym może utworzyć jego konto w RCPonline. Integracja jest dostępna w pakiecie BIZNES. API. Umożliwia pobieranie zdarzeń czasu pracy, nieobecności i nadgodzin oraz synchronizację listy pracowników z ERP, systemem kadrowym lub hurtownią danych.

Dzięki temu firma nie musi rezygnować z obecnego programu kadrowego ani kalendarza. Dane o obecności trafiają do nich automatycznie. Pełny opis dostępnych scenariuszy znajduje się na stronie https://rcponline.pl/automatyzacje.

Plan wdrożenia w pięciu krokach

Spisz powtarzalne czynności. Zanotuj przez dwa tygodnie, ile czasu kadry i kierownicy poświęcają na liczenie godzin, akceptowanie wniosków i przygotowywanie zestawień. Wybierz jedno źródło danych o czasie pracy. Ustal sposób rejestracji, na przykład karty NFC, kody QR lub aplikację mobilną, i zastąp nim papierowe listy obecności. Zacznij od wbudowanych automatyzacji. Obieg urlopów i raporty mailowe przynoszą efekt najszybciej i nie wymagają integracji. Połącz system z jednym narzędziem. Najczęściej jest to program kadrowo-płacowy (eksport) lub kalendarz zespołu (Zapier). Mierz i rozszerzaj. Po miesiącu porównaj czas poświęcany na rozliczenia z wynikiem sprzed wdrożenia i dodaj kolejne scenariusze.

Wymogi prawne, o których warto pamiętać

Zgodnie z art. 149 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Ewidencja jest częścią dokumentacji pracowniczej, którą na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej można prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej. Elektroniczny system jest więc dopuszczalną formą jej prowadzenia.

Automatyzacja przetwarza dane osobowe pracowników, dlatego przed uruchomieniem funkcji takich jak lokalizacja czy zdjęcie przy rejestracji wejścia warto ocenić je pod kątem RODO i poinformować pracowników o zakresie przetwarzanych danych. Przy integracjach z innymi narzędziami należy też ustalić, kto ma dostęp do przekazywanych informacji.

Kiedy zmiana oprogramowania jest uzasadniona

Wymiana systemu ma sens, gdy obecny program nie pozwala na eksport ani import danych, nie jest już rozwijany przez producenta albo nie obsługuje rozwiązań wymaganych przepisami. Powodem może być też sytuacja, w której firma prowadzi ewidencję wyłącznie na papierze lub w arkuszach i nie ma żadnego narzędzia do rejestracji czasu pracy. Wtedy wdrożenie takiego systemu jest pierwszym krokiem, a pozostałe programy nadal mogą zostać bez zmian.

Podsumowanie

Automatyzacja HR zaczyna się od uporządkowania danych o czasie pracy, a nie od wymiany wszystkich programów. Firma, która ma jedno wiarygodne źródło informacji o obecnościach i nieobecnościach, może połączyć je z programem kadrowo-płacowym, kalendarzem i komunikatorem, z których już korzysta. Więcej o systemie do rejestracji czasu pracy, który pełni rolę takiego źródła, przeczytasz na https://rcponline.pl/.

Najczęściej zadawane pytania

Czy automatyzacja HR wymaga wymiany programu kadrowo-płacowego? Nie. W większości przypadków wystarczy system ewidencji czasu pracy, który eksportuje dane w formacie obsługiwanym przez obecny program kadrowo-płacowy.

Od czego zacząć automatyzację procesów kadrowych? Od procesów powtarzalnych i opartych na danych: obiegu wniosków urlopowych, rozliczania nadgodzin i przygotowywania raportów czasu pracy.

Czy elektroniczna ewidencja czasu pracy jest zgodna z przepisami? Tak. Przepisy o dokumentacji pracowniczej dopuszczają prowadzenie jej w postaci papierowej lub elektronicznej, a ewidencja czasu pracy jest częścią tej dokumentacji.

Czy można zautomatyzować HR, korzystając z Excela? Tak, jeśli arkusz jest zasilany danymi automatycznie, na przykład przez eksport do XLSX lub CSV albo integrację z Excelem Online. Ręczne uzupełnianie arkusza nie jest automatyzacją.

Jak połączyć system czasu pracy z kalendarzem lub komunikatorem? Najprościej przez narzędzie integracyjne, takie jak Zapier, które przekazuje zdarzenia, na przykład zatwierdzony urlop, do Kalendarza Google, Outlooka, Slacka lub Microsoft Teams.

Czym jest API w kontekście HR? To interfejs, który pozwala dwóm systemom wymieniać dane bez udziału człowieka, na przykład synchronizować listę pracowników między systemem czasu pracy a ERP.

Ile trwa wdrożenie automatyzacji HR? Podstawowe automatyzacje, takie jak obieg urlopów i raporty mailowe, można uruchomić w ciągu kilku dni. Integracje z innymi systemami zależą od liczby i rodzaju połączeń.