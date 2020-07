Czy laser może wyleczyć Twój wzrok?

Obecnie laserowa korekcja wzroku jest najskuteczniejszą formą eliminacji wady wzroku. Osoby zakwalifikowane do zabiegu, mogą cieszyć się na stałe zdrowymi oczami. Ale czy metoda sprawdza się w każdym przypadku?

Calem zabiegu jest oczywiście odzyskanie ostrości widzenia i całkowite usunięcie wady wzroku. Aby jednak możliwe było wykonanie korekcji, pacjent musi spełnić kilka warunków.

Kto może skorzystać?

Laserowa korekcja wzroku dostępna jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Ich wada wzroku musi być ustabilizowana, jeśli w dalszym ciągu się zmienia, a najczęściej pogłębia, z zabiegu skorzystać nie można. Przeciwwskazania do zabiegu obejmują m.in. cukrzycę, alergie, choroby autoimmunologiczne, czy ciąża.

Zanim lekarz skieruje pacjenta na zabieg korekcji, przeprowadzi wywiad i wykona dokładne badanie okulistyczne. Na jego podstawie zweryfikuje, jak wygląda kwestia samej wady, ale też sprawdzi, czy nie ma żadnych innych schorzeń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo i skuteczność.

Czy laserowa korekcja wzroku jest skuteczna?

Zakładając, że pacjent pomyślnie przeszedł badania kwalifikacyjne, może mieć pewność, że już wkrótce będzie mógł odłożyć na dobre okulary i soczewki. Zabieg wykonuje się raz na całe życie i wada nie powinna już wrócić. W przypadku głębokich wad zdarza się, że pozostają wady resztkowe. Jeżeli istnieje takie prawdopodobieństwo, lekarz informuje o tym pacjenta podczas badania kwalifikacyjnego. Zabieg wiąże się z dużą skutecznością w przypadku najczęstszych wad oczu. Korekcja laserowa pozwoli wyleczyć nawet bardzo duże wady związane z krótkowzrocznością, dalekowzrocznością i astygmatyzmem.

W większości przypadków pacjenci cieszą się takimi efektami, jakie były zamierzone przed zabiegiem. Korekcję laserową przeprowadza się od kilkudziesięciu lat. Metoda ta jest więc dobrze przebadana pod względem skuteczności i bezpieczeństwa dla pacjenta. Na świecie wykonano już blisko 20 mln zabiegów laserowej korekcji wzroku. O jakichkolwiek powikłaniach mówi się zaledwie w 2-3% zabiegów.

Ile trwa zabieg i rekonwalescencja?

Kiedy już zapadnie decyzja o wykonaniu korekcji i pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu, reszta pójdzie szybko. Badanie kwalifikacyjne poprzedzające umówienie się na korekcję trwa najczęściej w przedziale 1,5 -3 godziny. Bezpośrednio przed zabiegiem wykonuje się powtórne badanie i przygotowuje pacjenta, co również trwa około 2 godzin. Natomiast sam zabieg trwa maksymalnie kilkanaście minut. Tuż po nim pacjent odpoczywa jeszcze przez godzinę i po kolejnym badaniu lekarza może wrócić do domu.

Ważne jest także to, że laserowa korekcja wzroku jest nie tylko skuteczna, ale nie wymaga szczególnej rekonwalescencji. Efekt jest natychmiastowy i już na drugi dzień można wrócić do normalnego funkcjonowania. Stabilizacja wzroku trwa maksymalnie kilka miesięcy, w tym czasie należy zgłaszać się do lekarza na kontrole. W pierwszym tygodniu przyjmuje się leki doustne, natomiast przez miesiąc krople do oczu mające za zadanie nawilżenie gałki ocznej.

