Bilety na chwilę i na weekend

Samorząd szykuje zmiany dotyczące biletów komunikacji miejskiej. W Elblągu mają pojawić się m. in. tańsze bilety na krótkie przejazdy.

Uzasadnienie projektu uchwały dotyczącej biletów powołuje się na wnioski z konsultacji społecznych dotyczące komunikacji miejskiej przeprowadzonych w 2024 roku. Propozycje dotyczą „wprowadzenia tańszych biletów na krótkie przejazdy (bilet 5-minutowy i 10-minutowy) oraz biletów weekendowych. Projekt uchwały obejmuje również ofertę tańszych biletów okresowych skierowaną do mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, którzy zdecydują się na przystąpienie do Programu wElblągu. Powyższe propozycje powinny zwiększyć zainteresowanie mieszkańców w zakresie korzystania z komunikacji miejskiej” - czytamy w projekcie.

Bilet 5-minutowy ma kosztować 2 zł (1 zł ulgowy), 10-minutowy 3 zł (1,5 zł ulgowy), a bilet weekendowy 16 zł (8 zł ulgowy). Planowane jest też wprowadzenie rodzinnego biletu weekendowego za 25 zł. To „bilet dostępny tylko przy zakupie w aplikacji mobilnej, ważny od godz. 16 w piątek do godz. 23:59 w niedzielę, uprawnia do wielokrotnych przejazdów od momentu zakupu do końca okresu ważności. Bilet pozwala na przejazd od 2 do 7 osób, w tym 1 lub 2 osób dorosłych i przynajmniej jednego dziecka do lat 16”.

Projekt obejmuje również przygotowanie oferty tańszych biletów okresowych skierowanej do mieszkańców, którzy zdecydują się na przystąpienie do Programu „wElblągu”. Cennik prezentujemy w tabeli z projektu uchwały.

O zmianach dotyczących biletów w komunikacji miejskiej w Elblągu zdecydują radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 13 listopada. Jeśli zostaną przegłosowane, wejdą w życie od 1 stycznia.