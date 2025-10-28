Hotelowiec przy Łęczyckiej do likwidacji

Jeszcze w styczniu 2024 r. ówczesne władze miasta zapewniały, że nie planują likwidacji hotelowca przy ul. Łęczyckiej. Teraz okazało się, że będzie przeznaczony na sprzedaż. - Mieszkańcom budynku zostaną zapewnione lokale mieszkalne i socjalne - piszą w projekcie uchwały w tej sprawie obecne władze Elbląga. Decyzję 13 listopada na sesji ma podjąć Rada Miejska.

O pogłoskach dotyczących likwidacji hotelowca przy ul. Łęczyckiej pisaliśmy w tym artykule po sygnałach od Czytelników. Wówczas władze miasta zapewniały, że takich planów nie ma. Tymczasem na najbliższą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 13 listopada, przygotowano projekt uchwały w sprawie sprzedaży tego budynku wraz z gruntem. Chodzi o działkę prawie 0,8 hektara.

- Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w złym stanie technicznym, w którym znajdują się mieszkania komunalne i socjalne. Budynek jest administrowany przez Zarząd Budynków Komunalnych. Przed zawarciem umowy przeniesienia na rzecz nabywcy własności działki nr 18/20 w formie aktu notarialnego, mieszkańcom ww. budynku zapewnione zostaną lokale zamienne i socjalne. Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia, w celu powiększenia miejskiej oferty inwestycyjnej oraz poprawy standardów i jakości zasobu Zarządu Budynków Komunalnych. Planuje się zbycie nieruchomości w drodze przetargu - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A jego wartość rynkowa zostanie ustalona przez rzeczoznawcę po podjęciu przez Radę Miejską projektu uchwały.

Dodajmy, że w sąsiedztwie hotelowca, przy ul. Łęczyckiej w pobliżu nowego ronda, powstaje nowe osiedle mieszkaniowe z sześcioma budynkami, do którego - jak widać - hotelowiec nie za bardzo pasuje.