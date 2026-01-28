 Czy Natura ma swój głos? Usłysz to, na co nie zwracasz uwagi

Zastanawialiście się kiedyś, jak brzmi Elbląg, albo jak słychać województwo warmińsko-mazurskie? A może ciekawi Was jakie dźwięki wydaje Polska i inne miejsca na świecie? Czy dźwięki natury naprawdę różnią się w zależności od miejsca w naszym regionie? Dzięki nagraniom powstałym w ramach projektu „EkoDźwięki: Muzyka z Natury i dla Natury” możecie sami przekonać się o bogactwie dźwięków otaczającej nas przyrody w skali całego kraju i tu, lokalnie.. Ale po kolei…

Czym są „Eko-dźwięki”?

Projekt „EkoDźwięki: Muzyka z Natury i dla Natury”, realizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, był innowacyjnym przedsięwzięciem łączącym edukację ekologiczną, działania artystyczne, muzyczne oraz nowoczesne technologie. Jego głównym celem było rozwijanie kompetencji cyfrowych uczestników oraz budowanie świadomości ekologicznej poprzez pracę z dźwiękiem – zarówno tym pochodzącym z natury, jak i z codziennego, miejskiego otoczenia.

Projekt obejmował szereg działań skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych, realizowanych w kilku miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego. Jednym z jego filarów były warsztaty „Muzyka z recyklingu”, podczas których uczestnicy tworzyli instrumenty z materiałów z odzysku, poznawali podstawy akustyki oraz wspólnie muzykowali. Zajęcia te odbyły się m.in. w Pasłęku, Kadynach i Gronowie Elbląskim i pokazały, że twórczość artystyczna może iść w parze z troską o środowisko.

Kolejnym ważnym elementem projektu były warsztaty „Hałas codzienności”, poświęcone rejestracji i analizie dźwięków miejskich oraz domowych. Uczestnicy uczyli się, jak hałas wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, a także jak przetwarzać zarejestrowane dźwięki w formę artystyczną. Z kolei w ramach działań „Eko-kompozycje” powstawały autorskie utwory słowno-muzyczne, tworzone z wykorzystaniem nagrań terenowych i instrumentów z recyklingu, przy użyciu prostych narzędzi do cyfrowej obróbki dźwięku.

Integralną częścią projektu były również „Zielone Pikniki Dźwięków” – bo piknik można zrobić także zimą. Były to wydarzenia łączące muzykę, edukację i integrację społeczną. Podczas pikników we Fromborku, Łęczu i Elblągu uczestnicy mogli korzystać ze stref: ekologicznej, dźwiękowej, sensorycznej, recyklingu i edukacyjnej, biorąc udział w warsztatach, zabawach i działaniach artystycznych.

Całość dopełniała kampania online #EKOdźwięki, w ramach której publikowano nagrania, utwory i materiały wideo powstałe podczas realizacji projektu.

„Usłysz naturę” – wsłuchać się w świat, który nas otacza

Sercem projektu „EkoDźwięki” był ogólnopolski konkurs i cykl działań pod wspólną nazwą „Usłysz naturę”. Inicjatywa ta zapraszała uczestników do uważnego słuchania świata przyrody i rejestrowania dźwięków występujących w naturalnym środowisku – bez udziału człowieka czy technologii. Szum drzew, śpiew ptaków, plusk wody, odgłosy deszczu czy wiatru stały się głównym bohaterem nagrań tworzonych przez uczestników z całej Polski.

Konkurs miał charakter otwarty i ogólnopolski. Jego celem było nie tylko zebranie nagrań terenowych, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na znaczenie dźwięków natury w naszym codziennym życiu. Uczestnicy mogli rejestrować dźwięki za pomocą prostych narzędzi – smartfonów czy aplikacji mobilnych – a następnie przesyłać je do oceny. Efektem konkursu było kilkadziesiąt różnorodnych nagrań, które wspólnie stworzyły unikalną dźwiękową mapę przyrody.

Działanie „Usłysz naturę” obejmowało także spacery dźwiękowe, podczas których uczestnicy wspólnie zbierali nagrania w naturalnych przestrzeniach – m.in. w elbląskiej Bażantarni, Kadynach oraz Junoszynie. Były to spotkania oparte na uważności i świadomym słuchaniu, pozwalające odkrywać znane miejsca na nowo – nie przez obraz, lecz przez dźwięk. Las, morze, strumienie i wiatr tworzyły naturalną, kojącą kompozycję, która stała się inspiracją do dalszej pracy artystycznej.

Czy dźwięki natury są takie same dla całej Polski, a może w naszym regionie słychać Naturę inaczej?

Nie odpowiemy Państwu na to pytanie, ale zachęcimy do samodzielnego sprawdzenia. Wszystkie nagrania – zarówno te nadesłane na konkurs „Usłysz naturę”, jak i zarejestrowane podczas spacerów terenowych – zostały zebrane w jeden materiał dźwiękowy, dostępny online.

Zachęcamy do jego odsłuchania, zamknięcia oczu i przeniesienia się choć na chwilę w świat natury:

https://www.youtube.com/watch?v=8NgWltrcZjQ

To wyjątkowa okazja, by doświadczyć, jak dźwięki przyrody wpływają na nasze emocje, wyciszenie i poczucie bliskości z otaczającym światem.

Projekt „EkoDźwięki: Muzyka z Natury i dla Natury” został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.