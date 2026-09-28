Czym jest czas doliczony i jak się go wylicza?

Mecz piłkarski składa się zwykle z dwóch połów po 45 minut, ale końcowy gwizdek rzadko rozlega się dokładnie przy wskazaniu 90:00. Sędzia uwzględnia bowiem czas stracony wskutek przerw i sprawia, że realny czas gry bliższy jest pełnym 90 minutom.

Za jakie przerwy sędzia dolicza czas?

Zasady określa artykuł 7 Przepisów Gry IFAB. Sędzia rekompensuje czas stracony na zmiany zawodników, ocenę urazów i usuwanie kontuzjowanych piłkarzy z boiska, celowe opóźnianie wznowień oraz sankcje dyscyplinarne. Uwzględnia także przerwy medyczne dopuszczone regulaminem, opóźnienia związane z kontrolami i wideoweryfikacją VAR oraz celebracje bramek. Znaczenie mają również inne istotne opóźnienia, na przykład wtargnięcie osoby postronnej na murawę lub usuwanie przedmiotu z pola gry.

Każdą połowę rozpatruje się oddzielnie: przerw z pierwszych 45 minut nie przenosi się na drugą część spotkania. Nie oznacza to dodawania każdej sekundy, podczas której piłka znajduje się poza boiskiem. Zwykłe wznowienia są elementem meczu, natomiast uwzględnienia nadmierna zwłoka wymaga. Zegar transmisji biegnie także podczas przerw, więc nie pokazuje wyłącznie czasu gry piłką.

Jak ustala się liczbę dodatkowych minut?

Za pomiar czasu i ostateczną decyzję odpowiada sędzia główny, wspierany przez pozostałych sędziów. Nie ma uniwersalnej reguły, według której każda zmiana lub kontuzja oznacza identyczną liczbę sekund. Liczy się rzeczywista długość opóźnienia. Jeżeli pomoc zawodnikowi zajęła dwie minuty, procedura VAR kolejne dwie, a pozostałe istotne opóźnienia minutę, daje to pięć minut do uwzględnienia. To przykład sumowania przerw, a nie stały przelicznik. Kilka zmian wykonanych jednocześnie może trwać krócej niż taka sama liczba zmian przeprowadzonych osobno.

Pod koniec połowy sędzia techniczny, jeśli jest wyznaczony, pokazuje minimalny czas doliczony ustalony przez sędziego głównego. Cyfra 5 oznacza co najmniej pięć dodatkowych minut. Ten okres można wydłużyć, ale nie skrócić. Tablica nie wskazuje zatem dokładnego momentu zakończenia gry.

Dlaczego mecz trwa dłużej, niż wskazuje tablica?

Jeśli w doliczonym czasie nastąpi kolejna istotna przerwa, sędzia uwzględnia ją przy ustalaniu momentu zakończenia połowy. Przy zapowiedzianych pięciu minutach i długiej pomocy medycznej mecz może potrwać ponad 95 minut. Samo przekroczenie wskazania tablicy nie świadczy o pomyłce. Gdy trzeba wykonać lub powtórzyć rzut karny, połowę przedłuża się do jego zakończenia. Nie ma natomiast ogólnego obowiązku czekania na koniec każdej rozpoczętej akcji. Błędu w pomiarze czasu pierwszej połowy nie naprawia się zmianą długości drugiej.

Znaczenie ma rozróżnienie czasu doliczonego i dogrywki. Dogrywka jest dodatkową częścią meczu przewidzianą regulaminem rozgrywek, zwykle po remisie wymagającym rozstrzygnięcia. Najczęściej obejmuje dwie części po 15 minut, do których również dolicza się czas stracony wskutek przerw. Doliczone minuty pozostają częścią tej połowy, którą przedłużają, niezależnie od wyniku spotkania.

Podmioty, które obejmuje lista legalnych bukmacherów, prowadzą działalność na podstawie zezwoleń Ministerstwa Finansów. Status konkretnego podmiotu można zweryfikować w oficjalnym wykazie.

Bukmacherzy prezentowani na stronie topbukmacherzy.com to legalni operatorzy działający w Polsce na podstawie zezwoleń na urządzanie zakładów wzajemnych. Gra u nielegalnych podmiotów jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard wiąże się z ryzykiem i może prowadzić do uzależnienia. Graj odpowiedzialnie. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą brać udziału w grach hazardowych.