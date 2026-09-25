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Wyraź swoją opinię na temat współpracy z Tarnopolem

 Elbląg, Wyraź swoją opinię na temat współpracy z Tarnopolem
Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

Zapraszamy mieszkańców Elbląga do wyrażenia opinii na temat przyszłości współpracy Elbląga z Tarnopolem na Ukrainie i zmiany nazwy Ronda Tarnopol.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej inicjatywami dotyczącymi zerwania współpracy partnerskiej Elbląga z Tarnopolem na Ukrainie oraz zmiany nazwy Ronda Tarnopol zapraszamy mieszkańców Elbląga do wyrażenia swojej opinii na ten temat. Celem zapytania jest wyłącznie poznanie opinii mieszkańców. Wyniki ankiety zostaną przekazane Radzie Miejskiej, w kompetencji której jest podejmowanie uchwał w tych kwestiach.

By wyrazić swoje zdanie na ten temat wystarczy w dniach 28 września - 16 października 2026 r. wypełnić ankietę, która będzie dostępna w formie tradycyjnej – papierowej oraz elektronicznej. Link do ankiety elektronicznej zostanie uruchomiony 28 września 2026 r. o godzinie 8.00 i udostępniony na stronie www.elblag.eu. Papierowe ankiety będą dostępne w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1 oraz w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stary Rynek 25.

Swoją opinię na temat przyszłości współpracy Elbląga z Tarnopolem na Ukrainie i zmiany nazwy Ronda Tarnopol wyrazić mogą wszyscy mieszkańcy zameldowani w Elblągu.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • To mało mamy sławnych ludzi np. ADAM MALYSZ
  • To nastąpi zmiana nazwy ronda ? Niech będzie im. Henryka Słoniny albo Karola Nawrockiego zasłużony dla miasta Elbląga Hashtagi: #Tarnopolrondo
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    1
    1
    Gall anonim(2026-09-25)
  • A co tutaj wyrażać? To jest jasno i dawno ustalone: "Art.256.KK: Propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego". Że o braku moralnej strony poczynań ze strony tych spod znaku "tryzuba" nie wspomnę!!! Podczas gdy tyle pomocy wszelakiej, za którą płacimy my wszyscy, płynie na wschód... Niewdzięczność i podłość do kwadratu!!!
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    2
    1
    Tylko prawda wyzwoli(2026-09-25)
  • Niedawno zmieniali rondo "Kaliningrad" Teraz "Tarnopol". Nazwijcie rondo im. "Cór Koryntu" to może nikt się nie doczepi i nie będzie zmieniał w zaleźności jak wam chorągiewka zawieje.
  • Co Elbląg osiągnął dzięki tej "współpracy" oprócz upokorzenia?
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