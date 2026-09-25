Wyraź swoją opinię na temat współpracy z Tarnopolem

Zapraszamy mieszkańców Elbląga do wyrażenia opinii na temat przyszłości współpracy Elbląga z Tarnopolem na Ukrainie i zmiany nazwy Ronda Tarnopol.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej inicjatywami dotyczącymi zerwania współpracy partnerskiej Elbląga z Tarnopolem na Ukrainie oraz zmiany nazwy Ronda Tarnopol zapraszamy mieszkańców Elbląga do wyrażenia swojej opinii na ten temat. Celem zapytania jest wyłącznie poznanie opinii mieszkańców. Wyniki ankiety zostaną przekazane Radzie Miejskiej, w kompetencji której jest podejmowanie uchwał w tych kwestiach.

By wyrazić swoje zdanie na ten temat wystarczy w dniach 28 września - 16 października 2026 r. wypełnić ankietę, która będzie dostępna w formie tradycyjnej – papierowej oraz elektronicznej. Link do ankiety elektronicznej zostanie uruchomiony 28 września 2026 r. o godzinie 8.00 i udostępniony na stronie www.elblag.eu. Papierowe ankiety będą dostępne w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1 oraz w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stary Rynek 25.

Swoją opinię na temat przyszłości współpracy Elbląga z Tarnopolem na Ukrainie i zmiany nazwy Ronda Tarnopol wyrazić mogą wszyscy mieszkańcy zameldowani w Elblągu.