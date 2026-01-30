 Czym jest złoto inwestycyjne i czym różni się od złota jubilerskiego

Od dawna złoto było jednym z najcenniejszych metali. Co więcej, było środkiem płatniczym i niezawodnym sposobem długoterminowego przechowywania własnych środków. Obecnie nie można bezpośrednio kupić towarów lub usług za złoto, ale pozostaje ono stabilną i bezpieczną opcją gromadzenia pieniędzy. Jak to działa i jak kupić złoto inwestycyjne dla siebie, omówimy poniżej.

Inwestycje w złoto — zapewnienie sobie spokojnej przyszłości finansowej

Jeśli zastanawialiście się nad tym, jak zachować i pomnożyć swoje środki, to być może rozważaliście również ich zainwestowanie w dochodową dziedzinę. Jedną z takich opcji jest zakup sztabek i kruszców złota. Właśnie takie złoto pozostaje niezawodnym aktywem, które nie traci na wartości z upływem czasu. Jego wysoka cena, która stale rośnie, odróżnia złoto inwestycyjne od jubilerskiego. Jest to szczególny rodzaj metalu przeznaczony do inwestowania, dlatego można go nabyć wyłącznie w wyspecjalizowanych firmach, takich jak DealFin, oraz w instytucjach bankowych.

Dlaczego złoto jest tak cenione, a jego wartość tylko rośnie?

Ograniczony zasób. Złoża złota na naszej planecie wyczerpują się, nowe odkrywane są rzadko, a wydobycie tego metalu wymaga znacznych inwestycji i czasu. Staje się on coraz rzadszym i bardziej ograniczonym metalem, dzięki czemu jego wartość tylko rośnie.

Brak wpływu kursów walut. Kiedy poziom inflacji rośnie, a waluty krajowe stopniowo tracą na wartości, złoto wykazuje odwrotną dynamikę i umacnia się na rynku finansowym.

Ochrona przed inflacją. Na wartość metalu nie mają wpływu decyzje polityczne ani światowe systemy finansowe. Jest to niezależny, płynny składnik aktywów, który stanowi zabezpieczenie i poduszkę bezpieczeństwa w przypadku kryzysów finansowych.

Globalne uznanie na świecie. Złoto inwestycyjne można łatwo kupić i sprzedać praktycznie w każdym kraju. Sztabki złota mają znormalizowaną próbę i wagę, co ułatwia ocenę ich wartości. Metal jest uznawany na całym świecie, cieszy się bezwarunkowym zaufaniem i nie wymaga dowodów swojej wartości.

Cechą charakterystyczną złota inwestycyjnego jest jego wysoka próba, czyli czystość. Do celów inwestycyjnych należy wybierać wyłącznie próbę nie niższą niż 995–999, co oznacza, że zawartość złota w sztabce wynosi nie mniej niż 99,5–99,9%. Oczywiście nie każda biżuteria ma taki wskaźnik, a zatem nie konkuruje z ceną sztabek.

Co daje inwestowanie w metale szlachetne

Stając się właścicielem złota inwestycyjnego, zyskujesz spokój i bezpieczeństwo finansowe w przyszłości, pomimo wszelkich wahań gospodarczych i kryzysów. Kiedy środki tracą na wartości, a światowe waluty przestają być wiarygodne, zawsze masz pewność, że posiadasz najcenniejszy aktyw, który zachowa i pomnoży Twój kapitał.

Zdobądź niezależność finansową w łatwy i bezpieczny sposób dzięki Twojemu partnerowi finansowemu DealFin. Oferujemy sztabki złota o różnych kształtach i wadze od 1 grama do 5 kg od znanych światowych producentów Valcambi, Argor-Heraeus, C. Hafner, Umicore.

Що таке інвестиційне золото та чим воно відрізняється від ювелірного

Здавна золото було одним з найкоштовніших металів. Більше того, це був платіжний засіб та надійний спосіб довготривалого збереження власних коштів. Сьогодні напряму купити товари чи послуги золотом не можна, проте воно залишаються стійким та безпечним варіантом накопичення грошей. Як це працює, та як придбати інвестиційне золото для себе, розглянемо далі.

Інвестиції в золото — забезпечення свого спокійного фінансового майбутнього

Якщо ви замислювалися над тим, як зберегти та примножити свої кошти, то можливо розглядали й їхнє інвестування в прибуткову сферу. Один з таких варіантів — купівля золотих брусків та злитків. Саме таке золото залишається надійним активом, який не знецінюється з часом. Його висока ціна, яка незмінно росте, відрізняє золото інвестиційне від ювелірного. Це особливий різновид металу, призначений для інвестування, тому його можна придбати лише в спеціалізованих компаніях, як DealFin, та банківських установах.

Чому золото високо цінується, а його вартість тільки росте

Обмежений ресурс. Золоті родовища на планеті виснажуються, нові відкриваються рідко, а видобуток металу потребує значних інвестицій і часу. Він стає все більш рідкісним та лімітованим металом, завдяки чому його цінність тільки зростає.

Відсутність впливу курсу валют. Коли рівень інфляції зростає, а національні валюти поступово втрачають вартість, золото демонструє протилежну динаміку та закріплюється на фінансовому ринку.

Захищеність від інфляції. На вартість металу не впливають політичні рішення та світові фінансові системи. Це самостійний ліквідний актив, який є тим самим старуванням та подушкою безпеки у випадку фінансових криз.

Глобальне визнання у світі. Інвестиційне золото легко купити і продати практично в будь-якій країні. Золоті злитки мають стандартизовану пробу і вагу, що спрощує оцінку їхньої вартості. Метал визнаний у світі, користується безумовною довірою, та не потребує доказів своєї коштовності.

Особливість інвестиційного золота — його висока проба, тобто чистота. Для інвестування варто обирати виключно пробу не нижче 995–999, це показник того, що вміст золота в злитку не менше ніж 99,5–99,9%. Звичайно, далеко не кожна ювелірна прикраса має такий показник, а отже й не конкурує з вартістю злитків.

Що дає інвестування в дорогоцінний метал

Ставши власником інвестиційного золота, ви отримуєте спокій та фінансову безпеку у майбутньому, попри будь-які економічні коливання та кризи. Коли кошти знецінюються, світові валюти перестають бути надійними, ви завжди знаєте, що маєте у власності найцінніший актив, який збереже та примножить ваш капітал.

Придбати фінансову незалежність легко та безпечно з вашими фінансовим партнером DealFin. Ми пропонуємо золоті злитки різної форми та ваги від 1 грама до 5 кг від відомих на поважних світових виробників Valcambi, Argor-Heraeus, C. Hafner, Umicore.