Dalsze losy laureatki konkursu organizowanego z okazji Dnia Kobiet

Pamiętacie zwyciężczynię konkursu organizowanego z okazji Dnia Kobiet 2023 przez Elbląską Gazetę Internetową portel.pl wraz z naszą Kliniką Medesta? Internauci wybrali Panią z naczyniakiem na twarzy i szyi, czyli malformacją naczyniową PWS. Roczna terapia w Klinice Medesta przyniosła niesamowite rezultaty. Zdjęcia.

- W przypadku wrodzonych malformacji naczyniowych na skórze, objawy mogą obejmować czerwone lub fioletowe plamy, guzy lub guzki, które mogą być widoczne od urodzenia - mówi dr n. med. Danuta Dąbrowska lekarz dermatolog.

W zależności od lokalizacji i wielkości malformacji, mogą one być nieszkodliwe lub prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak naczyniaki narządów wewnętrznych, prowadzące do krwawienia, bólu lub dyskomfortu. Jak powstaje naczyniak? Jest to wynik nadmiernego rozrostu naczyń krwionośnych podczas rozwoju płodowego. Wygląda na skórze niczym rozlane wino. Stąd prawidłowa nazwa Port Wine Stain PWS-plama czerwonego wina.

W przypadku naszej laureatki wybraliśmy metodę laserowego zamykania naczyń krwionośnych, metodę pierwszego wyboru, skuteczną i bezpieczną. Nie boimy się wyzwań, dlatego postanowiliśmy się zająć właśnie tą Panią. Laureatka konkursu jest osobą bardzo pogodną, cały czas się uśmiecha i jest bardzo wdzięczna za każdą pomoc.

Jak wyglądają zabiegi? - Co 1,5 miesiąca od roku z wyłączeniem lata zapraszamy Pacjentkę na zabieg laserowego zamykania naczynek, która widzi poprawę - odpowiada dermatolog Katarzyna Przekazińska-Boager.

Oglądacie zdjęcia przed i po i myślicie: dlaczego skóra nie jest jasna, dlaczego widać jeszcze naczyniaka? - Laserowe usuwanie malformacji naczyniowych może wymagać kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu sesji, aby uzyskać efekty, w zależności od rozmiaru i typu naczyniaka. Trudności w laseroterapii zmian naczyniowych wynikają, z tego, że naczynka są na wielu poziomach. Podobnie jak piętra w wieżowcu. Dlatego podczas każdego zabiegu zamykamy naczynka na jednym piętrze. U naszej laureatki mamy bardzo dużo naczynek na wielu poziomach, mówimy tu o zamykaniu naczynek jak w wieżowcu o co najmniej 100 piętrach - tłumaczy lekarz dermatolog Danuta Dąbrowska.

Przed i po rocznej terapii, fot. arch. Klinika Medesta

W przypadku standardowych teleangiektazji, czyli poszerzonych naczynek ich ilość jest prawidłowa, tylko zalega w nich krew. W przypadku malformacji naczyniowych jest inaczej. Ich ilość jest miliony razy większa w porównaniu do pacjentów ze zwykłą skóra naczynkową. Dlatego terapia malformacji naczyniowych wymaga cierpliwości od lekarza i pacjenta, dobrego lasera oraz kilku lat leczenia, a potem zabiegów przypominających.

- U pacjentki w obszarach tam gdzie naczynia były ułożone na 10 piętrach widać efekty. Szczególnie skóra na szyi jest bledsza. Tam gdzie mamy pięter ponad 100, czyli na twarzy purpurowy kolor naczyniaka przechodzi już w jasno czerwony, co świadczy o tym, że ilość poszerzonych naczyń ulega zamknięciu, a naczyniak „przejaśnia się”. Cierpliwości Puchatku…- odpowiada dermatolog Katarzyna Przekazińska-Boager.

Na czym polega laserowe zamykanie naczynek?

Podczas zabiegu, skoncentrowane światło laserowe jest kierowane na obszar naczyniaka. Światło laserowe jest absorbowane przez krwinki czerwone w poszerzonych naczyniach krwionośnych. Prowadzi to do ich podgrzania i tzn. fototermolizy selektywnej, czyli zaniku naczynia krwionośnego bez uszkodzenia tkanek okolicznych. Po zabiegu może wystąpić zaczerwienienie, lekkie opuchnięcie lub pieczenie, które zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni.

Na co dzień nie boimy się wyzwań, a współczesna medycyna wraz z wiedzą lekarską oraz możliwościami technologicznymi potrafią zdziałać cuda. Pacjentce daliśmy nadzieję, że może wyglądać inaczej. Pani ma świadomość, że naszych spotkań będzie jeszcze wiele. Jesteśmy też umówione na kolejne spotkania. Obecnie Pani jest pod opieką naszej doktor dermatolog Katarzyny Przekazińskiej-Boager.