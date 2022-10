Dni niemieckiej doskonałości – OPEL HADM Gramatowski

Już teraz w naszym salonie OPEL HADM Gramatowski czeka na Was okazja nie do odrzucenia! Samochody dostępne od ręki z korzyścią do 10 000 zł. Śmiała stylistyka, najnowocześniejsze systemy wspierające kierowcę i ekologiczne technologie – to właśnie niemiecka doskonałość, która dziś dostępna jest od ręki! Odwiedź nowy salon Opla HADM Gramatowski w Elblągu, ul. Warszawska 87 i wybierz wymarzony model jeszcze w październiku, aby skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych salonów i zapoznania się z ofertą marki OPEL. Godziny otwarcia Salonu Opla: Poniedziałek – Piątek 8:00 – 18:00 Sobota 8:00 – 14:00 Godziny otwarcia serwisu: Poniedziałek – Piątek 7:00 – 18:00

Sobota 8:00 – 14:00



t. 55 230 40 94 HADM Gramatowski

Warszawska 87

82-300 Elbląg Niniejszy materiał nie stanowi oferty. Szczegóły u naszych doradców OPEL HADM Gramatowski ---materiał partnera---

