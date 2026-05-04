 Dni otwarte osiedla Forma w Elblągu - zobacz nową pulę mieszkań od INPRO S.A.

Na elbląskim rynku mieszkaniowym pojawia się nowa okazja dla osób szukających wygodnego miejsca do życia. Osiedle Forma przy ul. Mielczarskiego to nowoczesna inwestycja z gotowymi mieszkaniami, zaprojektowana z myślą o codziennym komforcie. Właśnie ruszył II etap sprzedaży realizowany przez INPRO S.A., dzięki czemu dostępny jest większy wybór lokali. W dniach 8–10 maja 2026 roku odbędą się dni otwarte osiedla, to to dobra okazja, aby na żywo zobaczyć standard inwestycji oraz jej aktualną ofertę.

Osiedle Forma to projekt, który stawia na funkcjonalność, estetykę i wygodę codziennego życia. W aktualnej ofercie znajdują się mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Duże przeszklenia, przemyślane układy pomieszczeń oraz dostęp do przestrzeni zewnętrznych sprawiają, że są one nie tylko praktyczne, ale również komfortowe w codziennym użytkowaniu. Jednym z kluczowych atutów inwestycji jest wysoki standard części wspólnych oraz dbałość o każdy detal realizacji. INPRO S.A. konsekwentnie stawia na jakość wykonania, co bezpośrednio przekłada się na komfort przyszłych mieszkańców. Spójna architektura budynków, estetyczne klatki schodowe oraz starannie zagospodarowane otoczenie tworzą przyjazną przestrzeń do codziennego życia. Potwierdzeniem takiego podejścia jest certyfikat „Deweloper Dobrych Sąsiedztw”, przyznawany f irmom realizującym inwestycje w sposób odpowiedzialny społecznie i urbanistycznie. Wyróżnienie INPRO S.A. potwierdza dbałość o relacje z otoczeniem oraz komfort zarówno mieszkańców, jak i sąsiednich obszarów. Pełny obraz oraz standard inwestycji będzie można poznać podczas dni otwartych osiedla Forma, które odbędą się w dniach 8–10 maja 2026 roku. W tym czasie będzie można zapoznać się zarówno z gotowymi mieszkaniami, jak i lokalami znajdującymi się w końcowej fazie realizacji. Warto podkreślić, że termin zakończenia budowy II etapu inwestycji planowany jest na 30 września 2027 roku.– Rozpoczęcie II etapu sprzedaży to moment, w którym oferta staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Nowa pula lokali daje możliwość dopasowania mieszkania do indywidualnych potrzeb i planów życiowych. Forma wpisuje się w oczekiwania osób szukających stabilnego i przemyślanego projektu mieszkaniowego. Dla kupujących kluczowe znaczenie ma także przewidywalność i bezpieczeństwo naszych inwestycji – podkreśla Rafał Zdebski, Dyrektor Handlowy INPRO S.A. Bliskość punktów usługowych, komunikacji oraz miejsc niezbędnych do codziennego funkcjonowania sprawia, że inwestycja wpisuje się w trend tzw. „miasta w zasięgu ręki”. Jednocześnie osiedle oferuje przy tym spokojną, uporządkowaną przestrzeń sprzyjającą odpoczynkowi od miejskiego zgiełku. Osiedle Forma kontynuuje swoją obecność na rynku jako jedna z ciekawszych propozycji mieszkaniowych w Elblągu. II etap sprzedaży otwiera kolejny rozdział inwestycji, dając szansę na wybór mieszkania w dobrze zaprojektowanej, rozwijającej się części miasta.

Więcej informacji: www.inpro.com.pl