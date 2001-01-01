 Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia w ANS w Elblągu!

Pierwsze rekrutacje za nami. Jak pokazują wyniki, nie każdy znalazł miejsce na wymarzonych studiach. Jeśli jeszcze nie masz wybranego kierunku lub matura poszła nie po Twojej myśli to nic straconego! Do 15 września możesz zapisać się na praktyczne studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia!

Mniejsza liczba punktów na maturze lub wcześniejszy brak zdecydowania nie muszą oznaczać roku przerwy. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu trwa III tura rekrutacji na bezpłatne studia, w której nadal masz szansę zapisać się na wiele atrakcyjnych kierunków.

- Informatyka

- Ekonomia

- Administracja

- Logistyka

- Kosmetologia

- Budownictwo

- Mechanika i Budowa Maszyn

- Filologia Polska

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- Pedagogika - studia licencjackie oraz uzupełniające studia magisterskie

- Studia menadżersko-prawne - uzupełniające studia magisterskie

Jeśli chcesz połączyć studia z pracą, czekają na Ciebie studia zaoczne lub bezpłatne studia popołudniowe na kierunkach: Informatyka, Pedagogika (studia magisterskie) oraz Studia menadżersko-prawne.

Wybierz praktyczny wymiar studiów i zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu stawia na praktyczny wymiar studiów. Programy kształcenia są stale dostosowywane do potrzeb rynku pracy, a studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach. Dzięki temu absolwenci ANS w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści.

Wybierając Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu masz możliwość wyjazdu na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz skorzystania z atrakcyjnego programu stypendialnego, dzięki któremu możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.

Bezpłatne studia, wysokie stypendia, topowe kierunki oraz zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ sprawiają, że Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu to wyjątkowo atrakcyjne miejsce do studiowania.

Nie zwlekaj! Trwa dodatkowa rekrutacja na studia w ANS w Elblągu!

Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 54

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl