 Dyniowa Farma startuje 20 września w Nowej Holandii

W najbliższą sobotę, 20 września, w kompleksie Nowa Holandia rusza Dyniowa Farma – plenerowe miejsce do zdjęć w jesiennej scenerii. Sety z różnorodnych dyń, snopki siana i proste dekoracje tworzą tło, dzięki któremu każdy – rodzina, para czy paczka znajomych – uchwyci swój ciepły, jesienny kadr. Na miejscu można również kupić dynie w kilku rozmiarach: do domowych dekoracji i do kuchni. Zobacz zdjęcia.

Organizatorzy podkreślają, że ideą przedsięwzięcia jest prostota i wspólny czas: spacer, uśmiech i pamiątkowa fotografia. Aranżacje przygotowano tak, by łatwo było ustawić kadr, usiąść, stanąć lub po prostu przejść między ustawionymi kompozycjami. Całość zaprojektowano z myślą o wygodnym dojściu i naturalnym świetle, które najpiękniej wygląda po południu.

Dla najmłodszych to pretekst do krótkiej lekcji przyrody. Czy wiecie, że dynia to owoc, a jej pestki są bogate w magnez? A że odpowiednio przechowywana w chłodnym, suchym miejscu może cieszyć oko przez długie tygodnie? Na miejscu chętnie podpowiemy, jak wybrać ładny okaz do zdjęć.

Godziny otwarcia Dyniowej Farmy:

sobota 10.00–18.00

niedziela 10.00–18.00

poniedziałek–piątek 14.00–18.00

Miejsce: Nowa Holandia – teren rekreacyjny z wygodnym dojazdem i parkingiem.

Bilety: link

Dyniowa Farma to propozycja na krótki wypad po szkole lub pracy, rodzinny spacer w weekend oraz okazja, by zabrać do domu prawdziwą, pachnącą jesień w postaci pięknej dyni. Zapraszamy od soboty – widzimy się w Nowej Holandii!