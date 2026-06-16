 Edward Warchocki już w środę odwiedzi HADM Gramatowski w Elblągu!

Już jutro, 17 czerwca, w salonie HADM Gramatowski w Elblągu pojawi się wyjątkowy gość — Edward Warchocki, robot influencer, który wzbudza ogromne zainteresowanie wszędzie tam, gdzie się pojawia. W godzinach 12:00–14:00 będzie można spotkać go na żywo, porozmawiać, przybić piątkę i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

To nie będzie zwykła wizyta w salonie samochodowym. Obecność Edwarda sprawi, że świat nowoczesnych technologii spotka się z motoryzacją w wyjątkowo ciekawy sposób. Robot będzie czekał na odwiedzających w HADM Gramatowski, a każdy, kto pojawi się jutro w salonie, będzie mógł przekonać się, jak wygląda rozmowa z tak nietypowym gościem.

Technologia, motoryzacja i dobra atmosfera

Edward Warchocki to postać, obok której trudno przejść obojętnie. Jego wizyta w HADM Gramatowski będzie świetną okazją zarówno dla dorosłych, jak i młodszych fanów nowych technologii. Będzie można zadać mu pytanie, chwilę porozmawiać, przybić piątkę i zobaczyć, że salon samochodowy może być miejscem pełnym dobrej energii i ciekawych spotkań.

Tego dnia szczególnie zapraszamy do salonu Škoda HADM Gramatowski w Elblągu. To właśnie tutaj nowoczesne rozwiązania spotkają się z praktycznym podejściem do codziennej mobilności.

Škoda w najmie — wygodny sposób na nowe auto

Podczas jutrzejszego wydarzenia będzie można również dowiedzieć się więcej o najmie samochodów marki Škoda. To rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z nowoczesnego auta bez konieczności angażowania dużych oszczędności na start i bez martwienia się wieloma formalnościami.

Najem Škody to wygoda, przewidywalność i komfort codziennego użytkowania. Zamiast kupować samochód na własność, można wybrać model dopasowany do swoich potrzeb i korzystać z niego przez określony czas na jasnych zasadach. To opcja szczególnie atrakcyjna dla osób, które cenią sobie elastyczność, chcą jeździć nowym autem i wolą mieć koszty pod kontrolą.

W HADM Gramatowski można porozmawiać z doradcami o dostępnych możliwościach, poznać szczegóły oferty i sprawdzić, który model Škody najlepiej pasuje do codziennego życia, pracy czy rodzinnych planów.

Odwiedź nas już jutro!

Wizyta Edwarda Warchockiego to doskonały pretekst, aby odwiedzić salon HADM Gramatowski w Elblągu i spojrzeć na motoryzację z nieco innej perspektywy. Będzie nowocześnie, ciekawie i z pewnością nie zabraknie pozytywnej atmosfery.

Zapraszamy już jutro, 17 czerwca, w godzinach 12:00–14:00 do salonu Škoda HADM Gramatowski w Elblągu. Przyjdź, poznaj Edwarda Warchockiego, porozmawiaj z robotem, przybij piątkę i dowiedz się więcej o najmie Škody.

Do zobaczenia w HADM Gramatowski!

Ul. Warszawska 87, Elbląg